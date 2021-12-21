ЄС скоротив термін дії COVID-сертифікатів

19:31 21 грудень Київ, Україна





Обмеження дії сертифікату не стосується тих, хто до цього часу отримає додаткову – бустерну – дозу вакцини. Наприклад, у разі поширених в ЄС мРНК-вакцин виробництва BioNTech/Pfizer або Moderna йдеться про третє щеплення, а у разі вакцинації препаратом Jonsson&Jonsson – про друге. Рішення Єврокомісії покликане залучити дедалі більше людей до вакцинації бустерною дозою. У ЄС сподіваються, що додаткове щеплення допоможе у протидії поширенню омікрон-варіанту коронавірусу, який стає домінантним у дедалі більшій кількості країн.



Оскільки рівень захисту від коронавірусної хвороби У ЄС скоротили термін дії сертифікатів COVID щодо вакцинації. Він становитиме 9 місяців (270 днів) після останнього щеплення, передбаченого виробником для першого курсу вакцинації, який раніше вважали "повним". Зміни набудуть чинності з 1 лютого 2022 року. Таке рішення ухвалила Європейська комісія.Обмеження дії сертифікату не стосується тих, хто до цього часу отримає додаткову – бустерну – дозу вакцини. Наприклад, у разі поширених в ЄС мРНК-вакцин виробництва BioNTech/Pfizer або Moderna йдеться про третє щеплення, а у разі вакцинації препаратом Jonsson&Jonsson – про друге. Рішення Єврокомісії покликане залучити дедалі більше людей до вакцинації бустерною дозою. У ЄС сподіваються, що додаткове щеплення допоможе у протидії поширенню омікрон-варіанту коронавірусу, який стає домінантним у дедалі більшій кількості країн.Оскільки рівень захисту від коронавірусної хвороби COVID-19 у вакцинованих з часом знижується, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) радить отримати бустерну дозу вакцини через 6 місяців після завершення першого курсу щеплення.

"Сертифікат діятиме ще 3 місяці після згаданих 6-ти, щоб нацкампанії вакцинації могли бути скориговані та громадяни мали доступ до бустерних доз", - йдеться у повідомленні Європейської Комісії.

Термін дії бустерної дози поки що не визначатимуть, адже щодо цього немає достатніх наукових даних.



Ряд країн ЄС раніше на національному рівні прийняли рішення про те, що вакцинації, що пройшли перший курс, більше не будуть вважатися повністю щепленими. Так, з 15 січня Франція обнулюватиме сертифікати про вакцинацію тим, хто не отримає бустерну дозу протягом семи місяців після першого курсу щеплення.. Італія, Португалія, Ірландія та Австрія зобов'язали навіть вакцинованих пред'являти негативний результат тесту на коронавірус при в'їзді в країну, інакше мандрівникам слід відбути самоізоляцію.