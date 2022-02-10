ЄС з побоюванням дивиться на "стабілізацію" хвилі Covid

06:03 10 лютий Київ, Україна

Європейський Союз обережно вітає «стабілізацію» останньої хвилі пандемії коронавірусу, але знає, що має зробити більше, щоб допомогти бідним країнам, особливо в Африці, за допомогою ударів, заявили офіційні особи в середу.



«В останні сім-вісім тижнів ми спостерігаємо стабілізацію кількості госпіталізацій та смертності... і ми бачимо, що в деяких державах-членах вони досягли піку зі штамом вірусу «Омікрон» — заявила журналістам комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, яка була присутня на спільній зустрічі міністрів охорони здоров'я та закордонних справ ЄС у Ліоні, Франція.



Вона додала «нам потрібно продовжувати виявляти обережність», враховуючи ті ситуації, які коронавірус та його варіанти спровокували за останні два роки.



Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повторив настороженість, заявивши, що «гра не закінчена», але сказав, що «всі європейські країни прямують до управління новою фазою» пандемії.



Зустріч у Ліоні, присвячена реагуванню Європи на пандемію, стала першою зустріччю міністрів закордонних справ та охорони здоров'я блоку, щоб обговорити спільні дії.



Більшість їхніх обговорень було присвячено тому, що можна зробити для подальшої допомоги країнам, які все ще сильно відстають від 72-відсоткового показника повної вакцинації ЄС.



Африка була у центрі уваги на переговорах, що відбулися за тиждень до саміту ЄС-Африканського союзу, який має відбутися у Брюсселі.



Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила під час візиту до Сенегалу у середу, що ЄС на сьогодні передав Африці майже 145 мільйонів доз вакцини від Covid і планує потроїти цю цифру до середини червня.



Вона також оголосила, що ЄС виділяє Африці додаткові 125 мільйонів євро (143 мільйони доларів) на додаток до вже пожертвуваних майже 300 мільйонів євро, щоб допомогти розподілити дози, навчити медичний персонал та прискорити секвенування геному вірусу.



"Здоров'я стало геополітичною проблемою", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції під час зустрічі в Ліоні.

"Нам потрібно зміцнювати цю солідарність, і нам потрібно зміцнювати системи охорони здоров'я", - сказав він.



Омікрон нині є домінуючим варіантом у більшій частині Європи.



У кількох країнах ЄС, таких як Франція, Іспанія, Італія та Бельгія, спостерігається зниження кількості випадків захворювання, що дозволяє припустити, що пік поточної хвилі вже пройдено.

Проте в інших країнах, у тому числі в Німеччині, Нідерландах та Словаччині, спостерігається зростання кількості випадків або принаймні стабілізація рівня.



Рівень смертності від Covid загалом набагато нижчий пропорційно, ніж у попередніх хвилях — тенденція, пов'язана з вакцинацією.