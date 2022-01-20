ЄС перевіряє китайську COVID-вакцину Vero Cell

Комітет EMA (Європейське агентство лікарських засобів) почав циклічний огляд інактивованої COVID-вакцини Vero Cell, розробленої групою «Sinopharm».
Про це повідомляється на сайті європейського медичного регулятора.
Відзначається, що ЕМА проведе оцінку відповідності вакцини Vero Cell стандартам ЄС щодо ефективності, безпечності та якості. Часові рамки для завершення цієї оцінки поки невідомі, проте в ЕМА вказали на те, що це може бути швидше, ніж зазвичай, оскільки оцінка проводиться в рамках процедури rolling review.
Як повідомлялося, в цей час Європейське агентство лікарських засобів схвалило для використання чотири вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Інактивована вакцина (або убита вакцина) складається з мікробних часток, які вирощені в культурі, а потім були вбиті за допомогою методу термічної обробки або впливом клітинної отрути.
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