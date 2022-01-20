ЄС перевіряє китайську COVID-вакцину Vero Cell

16:39 04 травень Київ, Україна

Комітет EMA (Європейське агентство лікарських засобів) почав циклічний огляд інактивованої COVID-вакцини Vero Cell, розробленої групою «Sinopharm».

Про це повідомляється на сайті європейського медичного регулятора.

"Комітет ЕМА з лікарських препаратів для людини (CHMP) почав поступову експертизу інактивованої вакцини від COVID-19 (Vero Cell), розробленої Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ЕМА проведе оцінку відповідності вакцини Vero Cell стандартам ЄС щодо ефективності, безпечності та якості. Часові рамки для завершення цієї оцінки поки невідомі, проте в ЕМА вказали на те, що це може бути швидше, ніж зазвичай, оскільки оцінка проводиться в рамках процедури rolling review.



Як повідомлялося, в цей час Європейське агентство лікарських засобів схвалило для використання чотири вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Інактивована вакцина (або убита вакцина) складається з мікробних часток, які вирощені в культурі, а потім були вбиті за допомогою методу термічної обробки або впливом клітинної отрути.