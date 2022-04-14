ЄС підписав п'ятий контракт на постачання вакцин від COVID-19

20:38 17 листопада Київ, Україна

Голова Єврокомісії заявила про готовність підписати п'ятий контракт з фармацевтичною компанією на постачання вакцини від коронавірусу. За прогнозами ВООЗ, Україна зможе отримати за програмою COVAX вакцину не раніше ніж у другому кварталі 2021 року.





"Ми оголошуємо про нову угоду з європейською фармацевтичною компанією CureVac через кілька днів після підписання контракту з BioNTech і Pfizer", - повідомили у відомстві.



Голова Єврокомісії Про це 17 листопада повідомила пресслужба Єврокомісії на своїй сторінці в Twitter."Ми оголошуємо про нову угоду з європейською фармацевтичною компанією CureVac через кілька днів після підписання контракту з BioNTech і Pfizer", - повідомили у відомстві.Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що це вже п'ятий контракт ЄС на постачання вакцин. Раніше вже домовилися з AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV і BioNtech - Pfizer. Зараз також ведуться переговори з компанією Moderna.



Інша американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила 16 листопада про успішне завершення другої фази клінічних досліджень в середині липня. У ній брали участь 45 осіб у віці від 18 до 55 років. Третя, фінальна, фаза випробувань mRNA-1273 стартувала 27 липня. Ця вакцина показала 94,5% ефективності. Компанія планує до кінця 2020 року провести 20 млн доз для відправлення в США і від 500 млн до 1 млрд доз в 2021-му - для продажу в інших країнах.



Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) у другому кварталі 2021 року. Більшість експертів вважають, що вакцина буде широко доступна лише з середини 2021 року.