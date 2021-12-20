ЄС про загрозу нового штаму COVID, що швидко поширюється

10:23 27 листопад Київ, Україна

Свої побоювання щодо нещодавно виявленого виду коронавірусу висловила у відеозверненні керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона вказала на особливу небезпеку нового штаму коронавірусу Омікрон (B.1.1.529) і сказала, що в Євросоюзі особливо побоюються, що найнебезпечніший вид коронавірусу здатний за короткий термін поширитися по всьому світу.

Так, 24 листопада вперше заговорили про випадки зараження новим вірусом у ПАР, Ботсвані та Гонконгу. Слідом за цим вірус виявили в Ізраїлі та Бельгії.

ВООЗ зробила заяву про те, що коронавірус Омікрон загрожує всьому світу, оскільки діючі наразі вакцини можуть бути безсилими у боротьбі з новим штамом.

На прикладі ситуації в ПАР видно, що цей вид вірусу має дуже високу швидкість поширення, причому він вражає навіть тих, хто вже переніс коронавірусне захворювання. ВООЗ вимагає розширити дослідження цього штаму COVID у всіх країнах.

Тим часом найнебезпечніший штам цього тижня вже проявився в Європі.

Мікробіологи, які створили вакцини Pfizer BionTech SE та AstraZeneca, також підключилися до роботи з пошуку захисту від Омікрону. Очікується, що вакцини від цього вірусу зроблять до літа 2022 року. Таку думку висловив ексрадник робочої групи боротьби з COVID-19 при Білому домі Енді Славітт.