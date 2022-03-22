ЄС: щоб уберегтися від штаму "Дельта", необхідно отримати мінімум дві дози ковід-вакцини

20:13 23 червня Київ, Україна

Жителі Європи до кінця літа можуть перехворіти на індійський штам коронавірусу, який віднедавна називають "Дельта".



Про це заявила директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон.



У зв'язку з цим жителям країн ЄС, зокрема, молоді, "життєво важливо" повністю вакцинуватися від коронавірусу на початку літнього курортного сезону, додала вона.

"На жаль, попередні дані показують, що він також може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних зараз вакцин. Досить імовірно, що варіант "Дельта" буде широко розповсюджуватися влітку, особливо серед молодих людей", - додала Аммон.

Лікарка пояснила, що це "може призвести до ризику інфікування більш вразливих людей", які важче переносять хворобу.



"Гарна новина полягає в тому, що отримання двох доз будь-якої з доступних зараз вакцин забезпечує високий захист від цього варіанту і його наслідків", - додала керівниця ЄЦПКЗ.



У той самий час близько 30% людей старше 80 років і близько 40% людей старше 60 років в ЄС ще не пройшли повний курс вакцинації.