Епідеміолог розповів, чи варто чекати "ідеальну" вакцину від Covid
20:14 19 серпня Киев, Украина
Наявні в світі вакцини від коронавірусу були розроблені за різними технологіями, але всі вони демонструють безпеку і ефективність при масовій вакцинації.
Про це розповів лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.
"У цьому випадку необхідно вакцинувати доступною вакциною, яка є в наявності на цей момент, а не чекати того, що з'явиться якась краща. Розумієте, насправді вона може і не з'явитися, з огляду на те, що в світі все більше і більше людей хворіють, все більше і більше відбувається мутацій", - повідомив Кравченко.
За його словами, коронавірус все більше адаптується до нашої популяції.
"І щоб убезпечити себе, нам необхідно вакцинуватися доступними вакцинами. Чому? Тому що вакцина насамперед убезпечить громадянина від тяжкого перебігу хвороби, від госпіталізації і від смерті", - зазначив лікар-епідеміолог.
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