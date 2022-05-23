Епідеміолог розповів, чи варто чекати "ідеальну" вакцину від Covid

20:14 19 серпня Киев, Украина

Наявні в світі вакцини від коронавірусу були розроблені за різними технологіями, але всі вони демонструють безпеку і ефективність при масовій вакцинації.

Про це розповів лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.

"У цьому випадку необхідно вакцинувати доступною вакциною, яка є в наявності на цей момент, а не чекати того, що з'явиться якась краща. Розумієте, насправді вона може і не з'явитися, з огляду на те, що в світі все більше і більше людей хворіють, все більше і більше відбувається мутацій", - повідомив Кравченко.

За його словами, коронавірус все більше адаптується до нашої популяції.