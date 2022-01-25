Епідеміолог Молдови заявив, що від COVID-19 померли ті, хто й так був тягарем

Директор Нацагентства охорони здоров'я Молдови Микола Фуртуне зробив скандальну заяву, яка викликала обурення громадськості та позбавила головного епідеміолога посади.
На цю заяву наступного ж ранку відреагували Демократична партія, колишній міністр охорони здоров'я Алла Немеренко та опозиційні партії, які спільно зажадали відставки глави Національного агентства охорони здоров'я.
У спробах врятувати становище Фуртуне заявив, що його неправильно зрозуміли, оскільки він мав на увазі, що вищезгадані хворі - "тягар з медичної точки зору, а не з соціальної", але це не допомогло. Незабаром після інциденту президент Молдови Ігор Додон особисто зажадав відставки епідеміолога.
В результаті Фуртуне 8 вересня оголосив про свою відставку на засіданні, скликаному прем'єр-міністром країни Іоном Кику.
У спробах врятувати становище Фуртуне заявив, що його неправильно зрозуміли, оскільки він мав на увазі, що вищезгадані хворі - "тягар з медичної точки зору, а не з соціальної", але це не допомогло. Незабаром після інциденту президент Молдови Ігор Додон особисто зажадав відставки епідеміолога.
В результаті Фуртуне 8 вересня оголосив про свою відставку на засіданні, скликаному прем'єр-міністром країни Іоном Кику.
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