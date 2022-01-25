Епідеміолог Молдови заявив, що від COVID-19 померли ті, хто й так був тягарем

20:43 09 вересень Київ, Україна

Директор Нацагентства охорони здоров'я Молдови Микола Фуртуне зробив скандальну заяву, яка викликала обурення громадськості та позбавила головного епідеміолога посади.

"Не хочу, щоб мене засуджували або здатися цинічним, але в усьому світі Covid-19 забрав життя тих, хто й так був тягарем для себе та інших. Це були люди, які боролися з останніми стадіями раку, важким діабетом, серцево-судинними патологіями. Так сталося і у Франції, і в Італії, і, на жаль, в Молдові", - зазначив епідеміолог.

На цю заяву наступного ж ранку відреагували Демократична партія, колишній міністр охорони здоров'я Алла Немеренко та опозиційні партії, які спільно зажадали відставки глави Національного агентства охорони здоров'я.



У спробах врятувати становище Фуртуне заявив, що його неправильно зрозуміли, оскільки він мав на увазі, що вищезгадані хворі - "тягар з медичної точки зору, а не з соціальної", але це не допомогло. Незабаром після інциденту президент Молдови Ігор Додон особисто зажадав відставки епідеміолога.



В результаті Фуртуне 8 вересня оголосив про свою відставку на засіданні, скликаному прем'єр-міністром країни Іоном Кику.