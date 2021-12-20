Експрес-лабораторія ПЛР-тестування в аеропорту "Львів"

16:48 17 липень Київ, Україна

Бажають достроково припинити самоізоляцію тепер можуть зробити ПЛР-тест на Коронавірусние інфекцію в аеропорту "Львів", пройти тест зможуть тільки прилетіли пасажири, оскільки пункт забору біоматеріалів знаходиться в залі прильоту.

Раніше про необхідність запуску таких експрес-лабораторій в аеропортах України говорили в Офісі президента, причому Зеленському заявили, що пункти тестування планують розгорнути тільки в двох аеропортах.

"Ми почали ПЛР-тестування для дострокового припинення самоізоляції осіб, які перетнули державний кордон", - заявили в аеропорту і додали, що оплатити послугу можна в інтернеті.

Мабуть, зі скромності працівники аеропорту не повідомили ні то, що послуга необов'язкова, ні те, скільки вона коштує. Однак, як з'ясувалося, тест коштує 1527 гривень. Вся процедура, разом з оформленням, триває не більше 15 хвилин, а ось очікувати результати доведеться від 12 до 24 годин.