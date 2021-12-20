Експерти назвали п'ять симптомів «Омікрону»

18:20 15 грудень Київ, Україна

Експерти з Південної Африки, де вперше виявили "Омікрон", кажуть, що цей штам коронавірусу дуже відрізняється від попередньої мутації.



Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми Омікрону суттєво відрізняються від симптомів Дельти. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння у горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі у м'язах та нічна пітливість.



Тобто симптоми "Омікрону" відрізняються від добре відомої трійки дельта-штаму.



У свою чергу, голова Південноафриканської медасоціації лікарка Анжелік Кутзі зазначила, що новий штам зараз розглядають як «легку хворобу».



Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» вперше було виявлено наприкінці листопада у Південній Африці.



Вчені досліджували, що «Омікрон» у чотири рази заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий шляхом вакцинації. У той самий час цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.



У РНБО прогнозують, що Омікрон потрапить до України ще до кінця цього тижня, тобто до 19 грудня. Саме цей штам, на думку РНБО, спричинить нову хвилю коронавірусу, яка має початися вже в середині лютого.



Також вчені кажуть, що для захисту від "Омікрону" двох доз вакцини недостатньо. Зі свого боку, компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.