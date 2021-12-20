Експерти назвали п'ять симптомів «Омікрону»

Експерти з Південної Африки, де вперше виявили "Омікрон", кажуть, що цей штам коронавірусу дуже відрізняється від попередньої мутації.
Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми Омікрону суттєво відрізняються від симптомів Дельти. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння у горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі у м'язах та нічна пітливість.
Тобто симптоми "Омікрону" відрізняються від добре відомої трійки дельта-штаму.
У свою чергу, голова Південноафриканської медасоціації лікарка Анжелік Кутзі зазначила, що новий штам зараз розглядають як «легку хворобу».
Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» вперше було виявлено наприкінці листопада у Південній Африці.
Вчені досліджували, що «Омікрон» у чотири рази заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий шляхом вакцинації. У той самий час цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.
У РНБО прогнозують, що Омікрон потрапить до України ще до кінця цього тижня, тобто до 19 грудня. Саме цей штам, на думку РНБО, спричинить нову хвилю коронавірусу, яка має початися вже в середині лютого.
Також вчені кажуть, що для захисту від "Омікрону" двох доз вакцини недостатньо. Зі свого боку, компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.
Фахівці з Південної Африки стверджують, що найпоширеніші симптоми Омікрону суттєво відрізняються від симптомів Дельти. Перші звіти показують, що симптоми «Омікрону» – це першіння у горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі у м'язах та нічна пітливість.
Тобто симптоми "Омікрону" відрізняються від добре відомої трійки дельта-штаму.
У свою чергу, голова Південноафриканської медасоціації лікарка Анжелік Кутзі зазначила, що новий штам зараз розглядають як «легку хворобу».
Нагадаємо, штам коронавірусу «Омікрон» вперше було виявлено наприкінці листопада у Південній Африці.
Вчені досліджували, що «Омікрон» у чотири рази заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий шляхом вакцинації. У той самий час цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.
У РНБО прогнозують, що Омікрон потрапить до України ще до кінця цього тижня, тобто до 19 грудня. Саме цей штам, на думку РНБО, спричинить нову хвилю коронавірусу, яка має початися вже в середині лютого.
Також вчені кажуть, що для захисту від "Омікрону" двох доз вакцини недостатньо. Зі свого боку, компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.
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