Експерт Міністерства охорони здоров'я: чому не варто купувати російську вакцину
10:11 23 листопада Київ, Україна
Російські вчені так і не надали дані про дослідження 3-ої завершальної фази своєї вакцини від коронавірусу, а за статистикою близько 50% препаратів третю фазу не проходять.
Про це розповів лікар-анестезіолог, професор і експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров.
За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.
"Третю фазу (досліджень. - ред.), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвався б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину", - сказав він.
За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.
"Повноцінні матеріали досліджень не були представлені світовій спільноті. В одному з дуже авторитетних медичних журналів було опубліковано відкритий лист, де десятки фахівців звернулися до виробника вакцини "Супутник-5" з проханням надати матеріали, вчені не отримали цю інформацію. Я б взагалі утримався від висловлювань, що вакцина "Супутник-5" або якась інша є в Російській Федерації", - заявив Дубров.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі