Експерт Міністерства охорони здоров'я: чому не варто купувати російську вакцину

10:11 23 листопада Київ, Україна

Російські вчені так і не надали дані про дослідження 3-ої завершальної фази своєї вакцини від коронавірусу, а за статистикою близько 50% препаратів третю фазу не проходять.



Про це розповів лікар-анестезіолог, професор і експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров.



За його словами, зараз говорити про існування російської вакцини не можна, оскільки її клінічні дослідження не завершені.

"Третю фазу (досліджень. - ред.), як правило, до 50% препаратів не проходять якісно, не проходять успішно. В цілому в світі таких прецедентів не було, коли новий лікарський засіб реєструвався б без повноцінного клінічного дослідження. Це порушення міжнародних норм проведення досліджень і дуже небезпечно для людей, які будуть отримувати цей засіб або вакцину", - сказав він.

За словами лікаря, світова спільнота не отримала необхідних даних про вакцину російського виробництва.