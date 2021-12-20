Екіпаж риболовецького судна заразився коронавірусів в море

07:00 15 липень Київ, Україна

Масове зараження коронавірусів аргентинських рибалок, які провели в изоляции більше місяця, спантеличило вчених. Про це повідомляє Daily Mail.

За даними місцевих ЗМІ, рибальське судно Echizen Maru з 61 рибалкою на борту вийшло з порту Ушуая і провело у відкритому морі 35 днів. Ніяких контактів із сушею за цей час у екіпажу не було. Всі рибалки перед рейсом не тільки здали негативний тест на COVID-19, а й витримали 14-денний карантин. А повернувся корабель півсотнею зараженими на борту.

Судно було змушене повернутися в порт після того, як у деяких рибалок з'явилися симптоми зараження коронавірусів. У МОЗ провінції Вогняна Земля повідомили, що інфекція виявлена у 57 чоловік.

На даний момент медики намагаються з'ясувати, як інфекція потрапила на борт, і відновлюють хронологію подій.