Єгипет знімає всі COVID-обмеження для в'їзду туристів

Кабінет Міністрів Єгипту ухвалив рішення скасувати всі антикоронавірусні обмеження на в'їзд іноземних туристів та громадян країни у зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації та гарними темпами вакцинації.
Про терміни скасування чинних обмежень не повідомляється. Зараз для в'їзду в Єгипет потрібен сертифікат вакцинації однієї з вакцин, схвалених ВООЗ, або російським «Супутником», довідка про перенесений коронавірус або ПЛР-тест.
Як зазначає портал, епідеміологічна ситуація в країні стабільна: громадянам надано 86,6 млн. доз різних вакцин від коронавірусу, а також 4,5 млн. доз для ревакцинації.. В уряді вважають, що цих запасів достатньо, щоб забезпечити добрі темпи вакцинації населення.
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