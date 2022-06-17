Єгипет знімає всі COVID-обмеження для в'їзду туристів

20:26 17 червня Київ, Україна

Кабінет Міністрів Єгипту ухвалив рішення скасувати всі антикоронавірусні обмеження на в'їзд іноземних туристів та громадян країни у зв'язку з покращенням епідеміологічної ситуації та гарними темпами вакцинації.

«Під час засідання уряду Єгипту було ухвалено рішення зняти всі антиковидні обмеження, накладені на в'їзд єгиптян чи іноземців для контролю за епідеміологічною ситуацією всередині країни та за її межами», – повідомляє видання Sada El Balad.



Про терміни скасування чинних обмежень не повідомляється. Зараз для в'їзду в Єгипет потрібен сертифікат вакцинації однієї з вакцин, схвалених ВООЗ, або російським «Супутником», довідка про перенесений коронавірус або ПЛР-тест.



Як зазначає портал, епідеміологічна ситуація в країні стабільна: громадянам надано 86,6 млн. доз різних вакцин від коронавірусу, а також 4,5 млн. доз для ревакцинації.. В уряді вважають, що цих запасів достатньо, щоб забезпечити добрі темпи вакцинації населення.