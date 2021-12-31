Єгипет буде вимагати ПЛР-тести від туристів

15:17 20 серпень Київ, Україна

Після відкриття кордонів в Єгипті збільшилася кількість випадків Covid-19, з метою забезпечення безпеки для туристів і громадян країни, все прибувають до Єгипту повинні будуть робити ПЛР-тести на коронавірус.

Влада Єгипту змінили правила в'їзду. Тепер всі туристи з інших країн з 1 вересня мають по прильоту надавати негативні ПЛР-тести на коронавірус.
Про це про це заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, передає видання CNN.

За словами, Мустафа Мадбулі, Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусів.
"Ми прагнемо забезпечити здоров'я і тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув в країну, повинен пройти тестування", - заявив Мадбулі.