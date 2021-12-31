Єгипет буде вимагати ПЛР-тести від туристів

Після відкриття кордонів в Єгипті збільшилася кількість випадків Covid-19, з метою забезпечення безпеки для туристів і громадян країни, все прибувають до Єгипту повинні будуть робити ПЛР-тести на коронавірус.
Влада Єгипту змінили правила в'їзду. Тепер всі туристи з інших країн з 1 вересня мають по прильоту надавати негативні ПЛР-тести на коронавірус.
Влада Єгипту змінили правила в'їзду. Тепер всі туристи з інших країн з 1 вересня мають по прильоту надавати негативні ПЛР-тести на коронавірус.
Про це про це заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, передає видання CNN.
За словами, Мустафа Мадбулі, Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусів.
За словами, Мустафа Мадбулі, Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі