Єгипет буде вимагати ПЛР-тести від туристів

15:17 20 серпень Київ, Україна





Влада Єгипту змінили правила в'їзду. Тепер всі туристи з інших країн з 1 вересня мають по прильоту надавати негативні ПЛР-тести на коронавірус. Після відкриття кордонів в Єгипті збільшилася кількість випадків Covid-19 , з метою забезпечення безпеки для туристів і громадян країни, все прибувають до Єгипту повинні будуть робити ПЛР-тести на коронавірус.Влада Єгипту змінили правила в'їзду. Тепер всі туристи з інших країн з 1 вересня мають по прильоту надавати негативні ПЛР-тести на коронавірус.

Про це про це заявив прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, передає видання CNN.



За словами, Мустафа Мадбулі, Єгипет прийняв це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусів.