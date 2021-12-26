Дві області України поки що залишаються у червоній зоні карантину

12:13 26 грудень Київ, Україна

Пандемія у світі не закінчилася, і загроза нових штамів коронавірусу залишається реальною. Тому ніхто не скасовує вимоги карантинних заходів безпеки. За інформацією МОЗ на 26 грудня у червоній зоні карантину залишаються Волинська та Запорізька області.

Інші регіони віднесені до жовтого рівня епіднебезпеки.

Хоча допустимий рівень госпіталізацій по країні вдвічі нижчий, ніж 60 на 100 тисяч населення, рівень захворюваності на COVID-19 станом на 25 грудня втричі перевищує певний показник 75 на 100 тисяч населення.

Зазначається, що показник рівня госпіталізацій та завантаженості ліжок із киснем, відведених для лікування хворих на COVID-19, не перевищені в жодній області.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 583 761 особу, з них отримали першу дозу – 14 583 759 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 13 393 62.

Отримали додаткову дозу вакцини 2022 особи, а ревакцинальну (бустерну) дозу - 615.