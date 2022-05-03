Дубровський: міцна імунна система - запорука відсутності ковід-ускладнень
17:32 03 грудня Київ, Україна
Щоб не отримати серйозних ускладнень, потрібно привести в належний стан імунну систему, яка зазнала стресу від зустрічі з коронавірусом і тепер руйнує все на своєму шляху.
Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.
Він зазначив, що важкі випадки перебігу хвороби пов'язані не безпосередньо з коронавірусом.
"Всі важкі випадки пов'язані не з самим коронавірусом безпосередньо. Це знає кожен практикуючий лікар. Це імунний збій йде - цитокіновий шторм, набряк легенів. Коронавірус - це тільки пусковий механізм. Він напав на організм людини, її імунна система неправильно його розпізнає, як щось дуже страшне, божеволіє і знищує разом з вірусом все на своєму шляху. Тому з самим коронавірусом боротися не потрібно, з ним вже бореться імунна система. Нам потрібно імунну систему повернути в нормальне русло. Вся наша терапія на це і спрямована", - сказав він.
Лікар заявив, що у 80% випадків люди переносять коронавірус без проблем.
"І всі препарати, які нам намагаються ввести, можливо, вони подіють, можливо, ні, але їхній механізм дії точно не найголовніший. Йде сильний науковий пошук того, як вплинути на сам цей ланцюжок, де йде імунний збій. І це набагато перспективніше і важливіше в контексті коронавірусу. 80% перенесуть без проблем, їх не потрібно навіть чіпати. А у важких випадках ми боремося з неправильною відповіддю імунної системи", - сказав він.
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