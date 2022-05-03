Дубровський: міцна імунна система - запорука відсутності ковід-ускладнень

17:32 03 грудня Київ, Україна

Щоб не отримати серйозних ускладнень, потрібно привести в належний стан імунну систему, яка зазнала стресу від зустрічі з коронавірусом і тепер руйнує все на своєму шляху.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

Він зазначив, що важкі випадки перебігу хвороби пов'язані не безпосередньо з коронавірусом.

"Всі важкі випадки пов'язані не з самим коронавірусом безпосередньо. Це знає кожен практикуючий лікар. Це імунний збій йде - цитокіновий шторм, набряк легенів. Коронавірус - це тільки пусковий механізм. Він напав на організм людини, її імунна система неправильно його розпізнає, як щось дуже страшне, божеволіє і знищує разом з вірусом все на своєму шляху. Тому з самим коронавірусом боротися не потрібно, з ним вже бореться імунна система. Нам потрібно імунну систему повернути в нормальне русло. Вся наша терапія на це і спрямована", - сказав він.

Лікар заявив, що у 80% випадків люди переносять коронавірус без проблем.