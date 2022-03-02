Дональд Трамп пообіцяв американцям безкоштовну вакцину

08:46 08 жовтень Київ, Україна

Дональд Трамп поділився в Twitter подробицями свого лікування від COVID-19 і пообіцяв забезпечити американські медичні установи безкоштовною вакциною.



"Я почувався погано, через якийсь час мені дали регенерон, і інші речі, але ця була ключова. Це було неймовірно, я відчув себе краще в той же момент", - сказав Трамп.



За його словами, згаданий препарат, який використовувався в екстреному порядку, і його аналоги направлять в американські лікарні.



"У нас є сотні тисяч практично готових доз. У мене готовий дозвіл на екстрене використання, ми його підпишемо прямо зараз. Ми надамо вам ліки, вони будуть безкоштовними, ми передамо їх до лікарень, як тільки зможемо", - резюмував глава Білого дому.