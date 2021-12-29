Доведена ефективність молнупіравіра при боротьбі з коронавірусом

07:58 20 квітень Київ, Україна

Американські вчені з Національного інституту здоров'я США і Плімутського університету перейшли на більш складний етап дослідження експериментального препарату молнупіравір - дослідження на людях.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature Communications.



Відзначається, що в ході доклінічних випробувань вчені перевірили дію молнупіравіра (MK-4482) з використанням трьох груп сирійських хом'яків по шість тварин в кожній. Одна група була контрольною і не отримувала ніякого лікування, а в двох інших експериментатори давали тваринам дозу препарату 250 міліграмів на кілограм ваги перорально кожні 12 годин протягом трьох днів. Відмінність цих груп полягала в тому, що в одній з них хом'яки починали отримувати препарат за 12 годин і за дві години до зараження коронавірусом, а в інший - через 12 годин після зараження.



Інфікування проходило інтраназально, при цьому доза вірусу в 500 разів перевищувала рівень, необхідний для зараження 50 відсотків зразків клітинних культур в пробірках (цей захід вірусного титру позначається як TCID50). Тварини були приспані на четвертий день інфекції, коли вірусне навантаження в їхньому організмі повинно було досягти максимуму.



Виявилося, що MK-4482 був ефективний при застосуванні як за 12 годин до зараження коронавірусом, так і через 12 годин після інфікування. У кожній з двох піддослідних груп рівень вірусу в легенях був в сто разів нижче, ніж у контрольних тварин, а також вони менше постраждали від ураження органів дихання.



Механізм дії препарату заснований на тому, що молекула порушує хід реплікації вірусної РНК, викликаючи помилки копіювання. В цей час молнупіравір проходить клінічні випробування на людях, і, згідно з попередніми результатами, він може бути більш дієвим при пероральному прийомі, ніж противірусні препарати, які вже застосовуються проти COVID-19. Наприклад, ремдесівір необхідно вводити в організм внутрішньовенно, тому він частіше використовується на пізніх стадіях захворювання. Молнупіравір же можна буде використовувати відразу після явного і передбачуваного контакту з зараженим.