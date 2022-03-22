Добровольці, що випробували російську вакцину "Супутник V", захворіли на коронавірус

Українські та іноземні вчені висловлюють великі сумніви щодо російської вакцини "Супутник V". Темпи випробувань і кількісний склад досліджуваної вибірки добровольців не вселяють довіри до вакцини і до цього дня.
Так, зі слів Олександра Гінцбурга, директора центру Гамалея, стало відомо, що у деяких добровольців, які брали участь у випробуваннях російської вакцини, виявили коронавірус.
За словами Гінцбурга, учасники досліджень, про які йде мова, могли одержати не вакцину, а плацебо.
Він зазначив, що попередньо встановити, хто отримував препарат, а хто - речовину без лікувальних властивостей, можна буде в середині листопада.
Гінцбург також додав, що скарг на здоров'я від добровольців, які брали участь в перших клінічних випробуваннях вакцини влітку, не було.
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