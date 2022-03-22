Добровольці, що випробували російську вакцину "Супутник V", захворіли на коронавірус

13:25 28 жовтня Київ, Україна

Українські та іноземні вчені висловлюють великі сумніви щодо російської вакцини "Супутник V". Темпи випробувань і кількісний склад досліджуваної вибірки добровольців не вселяють довіри до вакцини і до цього дня.