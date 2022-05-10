Для України зарезервовано 300 тис. курсів інноваційних ліків проти COVID-19

19:11 06 серпня Київ, Україна

Один з трьох виробників ліків від коронавірусу зарезервував для України 300 тисяч доз.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми домовилися з компаніями-виробниками, зокрема, це дві компанії в США, про постачання в Україну інноваційних препаратів для лікування COVID-19. Це препарати прямої дії, які сьогодні знаходяться на третій стадії клінічних досліджень. Ми думаємо, що це прорив, який разом з вакцинацією дозволить нам подолати пандемію", - заявив міністр.

Він додав, що зараз ці препарати не використовуються для лікування коронавірусної хвороби.



"Жоден препарат прямої дії сьогодні не використовується. Є тільки три виробники, два з них - на третій клінічній стадії. Це препарати прямої дії, які безпосередньо вбивають вірус", - уточнив Ляшко.



За його словами, у одного з виробників Україна знаходиться в шістці країн, які отримають ліки в першу чергу.



"Для України зарезервували квоту в 300 тис. курсів", - сказав глава МОЗ.