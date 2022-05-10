Для України зарезервовано 300 тис. курсів інноваційних ліків проти COVID-19

Один з трьох виробників ліків від коронавірусу зарезервував для України 300 тисяч доз.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Він додав, що зараз ці препарати не використовуються для лікування коронавірусної хвороби.
"Жоден препарат прямої дії сьогодні не використовується. Є тільки три виробники, два з них - на третій клінічній стадії. Це препарати прямої дії, які безпосередньо вбивають вірус", - уточнив Ляшко.
За його словами, у одного з виробників Україна знаходиться в шістці країн, які отримають ліки в першу чергу.
"Для України зарезервували квоту в 300 тис. курсів", - сказав глава МОЗ.
"Жоден препарат прямої дії сьогодні не використовується. Є тільки три виробники, два з них - на третій клінічній стадії. Це препарати прямої дії, які безпосередньо вбивають вірус", - уточнив Ляшко.
За його словами, у одного з виробників Україна знаходиться в шістці країн, які отримають ліки в першу чергу.
"Для України зарезервували квоту в 300 тис. курсів", - сказав глава МОЗ.
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