Для медиків Східного партнерства закуплять 651 тис доз вакцини Pfizer

14:44 27 квітень Київ, Україна

Для вакцинації медичних працівників з країн Східного партнерства буде закуплена 651 тис. доз вакцини BioNTech/Pfizer



Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.



Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Відзначається, що на днях Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.

"Я радий, що нам вдалося проявити солідарність з регіоном Західних Балкан. Ми повинні повторити це у випадку наших партнерів зі Сходу", - заявив Варгеї.

За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.

"Мова йде про 530 тисяч медичних працівників в країнах Східного партнерства. Нам доведеться надати їм дві дози, тому легко порахувати, що це більше 1 мільйона доз", - підкреслив він.

При цьому він зазначив, що мова не йде про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. В Східне партнерство входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.