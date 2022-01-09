Для медиків Східного партнерства закуплять 651 тис доз вакцини Pfizer

Для вакцинації медичних працівників з країн Східного партнерства буде закуплена 651 тис. доз вакцини BioNTech/Pfizer.
Про це заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Повідомляється, що єврокомісар прибув до Польщі обговорювати поставки цих вакцин. Відзначається, що на днях Європейська комісія оголосила про контракти на поставку 651 000 доз вакцини BioNTech/Pfizer на Західні Балкани.
За його словами, вакцини в першу чергу будуть видаватися медикам.
При цьому він зазначив, що мова не йде про Білорусь, оскільки Брюссель на сьогодні не контактує з Мінськом. В Східне партнерство входять: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.
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