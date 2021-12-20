Навіщо потрібен анонімний кабінет COVID-вакцинації?

19:24 17 листопад Київ, Україна

Що може вплинути на бажання людини зробити щеплення від смертельно небезпечного захворювання? Ви скажете: здоровий глузд? Ні. Для багатьох українців вакцинація стала ще одним приводом для боротьби. І ось держава запроваджує обмеження у пересуванні, не допускає до роботи та навчання, обіцяє гроші, «ковідну амністію» – а противники щеплення стоять на своєму.

Як відомо з історії, людині хочеться те, чого не можна. І держава йде іншим шляхом: зробити вакцинацію секретною. Ви не повірите, але в Ужгороді на вулиці Східній, 4/1 відкрився анонімний пункт вакцинації проти COVID.

Як розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров, тут цілодобово матимуть змогу отримати щеплення від коронавірусу навіть ті, хто вже має фейковий сертифікат. Той факт, що до анонімного кабінету не потрібний попередній запис, а також у ньому є всі схвалені МОЗ вакцини, може залучити і тих, хто хоче щепитись, але боїться розголосу в церкві чи в партії антивакцинаторів.

"Для того, щоб вакцинуватися, навіть не потрібно буде вказувати свої особисті дані. Необхідно буде придумати або номер, або ним і підписати поінформовану згоду, яку ви повинні віддати медичному працівникові для того, щоб він отримав юридичне право ввести вам вакцину", - пояснив процедуру Віктор Петров.

Одним словом, що не зробиш, щоб урятувати людину.

А тим часом вже понад 9 млн українців повністю прищепилися від коронавірусної інфекції.