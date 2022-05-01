Тривалий ковід: що відомо про затяжну форму коронавірусу

18:32 30 липня Київ, Україна

Якщо перший рік пандемії вимірювався кількістю померлих від коронавірусу, то зараз на перший план виходить інший показник - тривалий ковід.





Скільки людей насправді страждають від тривалого ковіду? Відповідь на це питання ускладнюється труднощами діагностики стану, який зараз офіційно називають постковідним синдромом. Діагностика будь-якої хвороби рідко буває простим завданням, оскільки



Лікування методом проб і помилок є загальноприйнятою практикою. Ці проблеми посилюються навколо тривалого ковіду, і не тільки тому, що це нове захворювання. Недавнє дослідження виявило 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.



Тривалий ковід - затяжна форма коронавірусу, яка триває місяцями або роками. Тривалий ковід недостатньо вивчений і насувається на системи охорони здоров'я навіть в країнах, де вакцинація уповільнює рівень інфікування вірусом.Скільки людей насправді страждають від тривалого ковіду? Відповідь на це питання ускладнюється труднощами діагностики стану, який зараз офіційно називають постковідним синдромом. Діагностика будь-якої хвороби рідко буває простим завданням, оскільки симптоми різних захворювань переплітаються, і тести, якщо вони існують, не завжди гарантують точність.Лікування методом проб і помилок є загальноприйнятою практикою. Ці проблеми посилюються навколо тривалого ковіду, і не тільки тому, що це нове захворювання. Недавнє дослідження виявило 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.

Багато експертів сходяться на думці, що тривалий ковід - це не одне захворювання, а кілька симптомів, викликаних різними порушеннями після інфікування коронавірусом.

Британська служба охорони здоров'я визначає тривалий ковід як ознаки або симптоми, що розвиваються після підтвердженої або можливої інфекції COVID-19 , які тривають більше 12 тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. Деякі дослідження підкреслюють, що симптоми зберігаються протягом чотирьох або п'яти тижнів.



Британське відомство національної статистики показало, що 21% людей, які мали позитивний тест на COVID-19, продовжують відчувати принаймні один симптом хвороби через п'ять тижнів після зараження, а 14% все ще відчувають неприємні симптоми через 12 тижнів.



Однак у багатьох дослідженнях були оголошені різні оцінки.



Варіації результатів досліджень, ймовірно, викликані такими речами, як те, наскільки широкий набір симптомів і хто включений в дослідження (наприклад, в деяких дослідженнях переважають люди, яким була потрібна госпіталізація після інфікування вірусом).



Чітких медичних тестів на тривалий ковід ще не існує. Але недавнє дослідження даних людей, які носять фітнес-трекери, показало, що у 14% перехворілих на COVID-19 був нерегулярний пульс, який зберігався щонайменше чотири місяці - що узгоджується з оцінками Британського відомства національної статистики.



Нерегулярний пульс може викликати задишку і запаморочення, які є двома найбільш поширеними симптомами постковідного синдрому.



Наскільки швидко і взагалі чи можуть люди одужувати від постковідного синдрому, залишається незрозумілим. Кілька досліджень виявили, що ймовірність виникнення тривалого ковіду падає протягом перших трьох місяців після зараження. У Великобританії, за оцінками відомства національної статистики, станом на червень близько 385 тисяч людей вже більше року відчувають симптоми тривалого ковіду.



Деякі випадки тривалого ковіду важчі, ніж інші. Наприклад, дві третини британців з постковідним синдромом, який затягується довше чотирьох тижнів, кажуть, що їхні симптоми негативно впливають на повсякденну діяльність, в тому числі 18% вважають, що їхня діяльність стала «дуже обмеженою». У країнах, які мали великі спалахи COVID-19 або будуть спостерігати зростання випадків хвороби в найближчі місяці, оскільки вони відстають у вакцинації, тривалий ковід буде тягарем для систем охорони здоров'я на довгі роки.