Денис Шмигаль розповів про основні завдання плану вакцинації

16:50 18 грудня Київ, Україна

Згідно з міжнародною ініціативою COVAX, першу партію вакцини від коронавірусу в Україну доставлять в березні 2021. Гроші на її закупівлю вже закладені в спецфонд бюджету 2021.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У березні очікується перша партія з 8 млн доз вакцин для 4 млн українців в рамках ініціативи COVAX. Кошти на закупівлю закладені до Держбюджету... Спасибі, народні депутати, за те, що проголосували за створення відповідного спеціального фонду. У наступному році цей спецфонд буде використовуватися для закупівлі і забезпечення вакцинації", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на базі наявних кабінетів щеплень, яких станом на грудень цього року налічується понад 11 тис.



За словами Шмигаля, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією 50% населення України. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які проживають в установах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну гвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовців МВС, працівників сфери освіти, літніх людей.