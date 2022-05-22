Денис Шмигаль розповів про основні завдання плану вакцинації

Згідно з міжнародною ініціативою COVAX, першу партію вакцини від коронавірусу в Україну доставлять в березні 2021. Гроші на її закупівлю вже закладені в спецфонд бюджету 2021.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що вакцинацію від коронавірусу проводитимуть на базі наявних кабінетів щеплень, яких станом на грудень цього року налічується понад 11 тис.
За словами Шмигаля, основним завданням плану вакцинації є охоплення вакцинацією 50% населення України. Пріоритетними групами населення будуть медпрацівники, військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, працівники соцсфери, особи, які проживають в установах з надання довгострокового догляду та підтримки, працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи ДСНС, Національну гвардію, ЗСУ, Нацполіцію, військовослужбовців МВС, працівників сфери освіти, літніх людей.
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