Денис Шмигаль про можливості медичної системи

Паніку першої хвилі коронавірусу медицина України пережила, тепер вона готова до навантаження в 30 тисяч хворих щодоби.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Одна справа, коли ми боялися 3 тисяч хворих на день, інша справа, коли ми вже говоримо, що і 30 тисяч медична система витримає», - сказав він.
За словами глави уряду, ключове питання тепер в медиках.
«Ключове питання тепер в медиках залишається: забезпечувати їх матеріалами, пацієнтів - ліжками, засобами захисту. В принципі, можна боротися, сьогодні немає паніки. Ми пройшли першу хвилю в Україні. Загроза першої хвилі - це паніка», - сказав він.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі