Денис Шмигаль про можливості медичної системи

20:47 17 грудня Київ, Україна

Паніку першої хвилі коронавірусу медицина України пережила, тепер вона готова до навантаження в 30 тисяч хворих щодоби.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Одна справа, коли ми боялися 3 тисяч хворих на день, інша справа, коли ми вже говоримо, що і 30 тисяч медична система витримає», - сказав він.



За словами глави уряду, ключове питання тепер в медиках.



«Ключове питання тепер в медиках залишається: забезпечувати їх матеріалами, пацієнтів - ліжками, засобами захисту. В принципі, можна боротися, сьогодні немає паніки. Ми пройшли першу хвилю в Україні. Загроза першої хвилі - це паніка», - сказав він.