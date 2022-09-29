Денис Шмигаль про пандемію: бачимо початок третьої хвилі

12:13 04 березня Київ, Україна

У порівнянні з іншими країнами Україна пройшла дві хвилі пандемії відносно м'яко, все завдяки карантинним обмеженням і їхнім варіаціям, таким як карантин вихідного дня і адаптивний карантин.



Розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Рік показав, що в умовах відсутності колективного імунітету найбільш ефективні обмежувальні заходи. Нічого іншого проти епідемії в світі не вигадано... На кожному етапі карантинних заходів крім стримування пандемії ми переслідували й інші цілі. Наприклад, жорсткий карантин навесні дозволив зупинити першу хвилю, коли основною загрозою були панічні настрої в суспільстві. Люди боялися цього вірусу, не розуміли, з чим мають справу. Україна пройшла цей період м'яко порівняно з Іспанією, Італією, які зіткнулися з величезними втратами людей і проблемами для економіки", - підкреслює Шмигаль.

За його словами, у другій хвилі, восени, головним ворогом стала байдужість.

"Коли людям все одно, всі змучені обмеженнями, напругою. Ми регулювали питання адаптивним карантином, потім був карантин вихідного дня, який критикували, але він дав результат - новорічні та різдвяні канікули пройшли без пікових спалахів. Січневий карантин зимових канікул дозволив повернутися до 2-3 тис. хворих на день. Зараз, на жаль, бачимо зростання, бачимо початок третьої хвилі, знову у нас близько 5 тис. хворих щодня (за даними на ранок сьогоднішнього дня, за 3 березня зафіксовані 10 057 нових випадків зараження. - ред.)", - зазначив прем'єр.

Він нагадав, що зараз Україна повернулася до адаптивного карантину, і не виключив введення нових обмежувальних заходів.