15:59 29 листопад Київ, Україна





Якщо відносно нещодавно найбільше занепокоєння вчених викликали особливо заразний штам коронавірусу «Дельта» та його різновид «Дельта плюс», то, схоже, тепер їх витісняє ще один наступник. Усього за 3 тижні B.1.1.529 став основним і майже єдиним, що розпізнається у ПАР при секвенуванні геному коронавірусу. Частина експертів вважають, що штам може виявитися стійкішим до



Новому штаму надали назву «Омікрон», хоча після штаму «Лямбда» мали йти «Ню» та «Ксі» (назви дають у порядку латинського алфавіту). ВООЗ пояснила пропуск літер тим, що штам «Ню» дуже співзвучний зі словом «новий» різними мовами, а «Ксі» не використовували, бо це поширене прізвище в Китаї.



Чи дійсно нова мутація коронавірусу небезпечніша за інші відомі досі штами?



Як працює штам «Омікрон» та які його симптоми



Фахівці пояснюють, що зараз у південній півкулі починається літо і на тлі потепління кількість заражень має знижуватися, однак у ПАР кількість пацієнтів із коронавірусом стрімко зростає. Зв'язується це насамперед із низьким рівнем вакцинації.



За попередніми даними, вперше "Омікрон" виявили в Ботсвані, 9 листопада, в організмі "пацієнта з ослабленим імунітетом, який не зміг подолати вірус та помер". Організм невакцинованого пацієнта не впорався насамперед з аномальною кількістю мутацій нового штаму – їх 32. Для порівняння, «Дельта» мала 8 мутацій.



Директор з геноміки Covid-19 в Інституті Сенгера Джеффрі Барретт описав «Омікрон» як «безпрецедентну вибірку мутацій з чотирьох попередніх варіантів – Альфи, Бети, Гамми та Дельти».



Дві з наявних мутацій підвищують заразність вірусу і негативно позначаються на здатності імунних клітин розпізнавати його. Через це вірус успішно уникає імунних клітин людей, які вже хворіли на Covid-19 – відбувається так звана «імунна втеча».



Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг припускає, що штам може бути вшестеро заразнішим за Delta.



Втім, висока заразність ще не гарантує тяжчого перебігу хвороби. Вже відомо, що симптоматично новий штам дещо відрізняється від попередників. Жоден із госпіталізованих пацієнтів у ПАР не скаржився на втрату відчуття смаку чи нюху. У частини був дуже прискорений пульс, підвищена температура і сильна втома. Точних даних про смертність поки що немає.



А як на новий штам реагують вакцини?



Така висока кількість мутацій ставить під питання ефективність наявних вакцин від коронавірусу, оскільки частина базується на «Альфа»-штамі.



Проте ВООЗ наголошує, що панікувати із цього приводу не варто. Остаточних результатів досліджень поки немає, а Pfizer та BioNTech за необхідності можуть адаптувати свою вакцину до нового штаму за 6 тижнів. У той самий час компанія Moderna каже, що вже почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти штаму «Омікрон». Головний медспеціаліст Moderna Пол Бертон зазначив, що в найближчі кілька тижнів стане відомо, наскільки ефективною є вакцина від коронавірусу.



У той самий час головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі зауважив, що хоча повідомлення про «Омікрон» є тривожним сигналом,

цілком можливо, що наявні вакцини зможуть запобігти тяжкому перебігу хвороби.



В Оксфордському університеті вважають, що наявні вакцини «практично, напевно, будуть менш ефективними, хоча зможуть забезпечити певний ступінь захисту». 26 листопада ВООЗ скликала екстрену нараду для обговорення нового штаму коронавірусу B.1.1.529, що стрімко розповсюджується в ПАР, а вже через кілька днів його виявили в декількох десятках країн.Якщо відносно нещодавно найбільше занепокоєння вчених викликали особливо заразний штам коронавірусу «Дельта» та його різновид «Дельта плюс», то, схоже, тепер їх витісняє ще один наступник. Усього за 3 тижні B.1.1.529 став основним і майже єдиним, що розпізнається у ПАР при секвенуванні геному коронавірусу. Частина експертів вважають, що штам може виявитися стійкішим до вакцин , ВООЗ закликає не панікувати, але низка країн уже обмежила в'їзд на свою територію.Новому штаму надали назву «Омікрон», хоча після штаму «Лямбда» мали йти «Ню» та «Ксі» (назви дають у порядку латинського алфавіту). ВООЗ пояснила пропуск літер тим, що штам «Ню» дуже співзвучний зі словом «новий» різними мовами, а «Ксі» не використовували, бо це поширене прізвище в Китаї.Чи дійсно нова мутація коронавірусу небезпечніша за інші відомі досі штами?Фахівці пояснюють, що зараз у південній півкулі починається літо і на тлі потепління кількість заражень має знижуватися, однак у ПАР кількість пацієнтів із коронавірусом стрімко зростає. Зв'язується це насамперед із низьким рівнем вакцинації.За попередніми даними, вперше "Омікрон" виявили в Ботсвані, 9 листопада, в організмі "пацієнта з ослабленим імунітетом, який не зміг подолати вірус та помер". Організм невакцинованого пацієнта не впорався насамперед з аномальною кількістю мутацій нового штаму – їх 32. Для порівняння, «Дельта» мала 8 мутацій.Директор з геноміки Covid-19 в Інституті Сенгера Джеффрі Барретт описав «Омікрон» як «безпрецедентну вибірку мутацій з чотирьох попередніх варіантів – Альфи, Бети, Гамми та Дельти».Дві з наявних мутацій підвищують заразність вірусу і негативно позначаються на здатності імунних клітин розпізнавати його. Через це вірус успішно уникає імунних клітин людей, які вже хворіли на Covid-19 – відбувається так звана «імунна втеча».Біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології у Відні Ульріх Елінг припускає, що штам може бути вшестеро заразнішим за Delta.Втім, висока заразність ще не гарантує тяжчого перебігу хвороби. Вже відомо, що симптоматично новий штам дещо відрізняється від попередників. Жоден із госпіталізованих пацієнтів у ПАР не скаржився на втрату відчуття смаку чи нюху. У частини був дуже прискорений пульс, підвищена температура і сильна втома. Точних даних про смертність поки що немає.Така висока кількість мутацій ставить під питання ефективність наявних вакцин від коронавірусу, оскільки частина базується на «Альфа»-штамі.Проте ВООЗ наголошує, що панікувати із цього приводу не варто. Остаточних результатів досліджень поки немає, а Pfizer та BioNTech за необхідності можуть адаптувати свою вакцину до нового штаму за 6 тижнів. У той самий час компанія Moderna каже, що вже почала розробляти вакцину, яка зможе протистояти штаму «Омікрон». Головний медспеціаліст Moderna Пол Бертон зазначив, що в найближчі кілька тижнів стане відомо, наскільки ефективною є вакцина від коронавірусу.У той самий час головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі зауважив, що хоча повідомлення про «Омікрон» є тривожним сигналом,цілком можливо, що наявні вакцини зможуть запобігти тяжкому перебігу хвороби.В Оксфордському університеті вважають, що наявні вакцини «практично, напевно, будуть менш ефективними, хоча зможуть забезпечити певний ступінь захисту».



"Це погані новини, але про повну катастрофу не йдеться", - вважають біологи з Оксфорда.



Наразі Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує прискорити вакцинацію проти коронавірусу для боротьби зі штамом «Омікрон». Особливо це стосується людей із груп ризику. Також рекомендується продовжити використовувати запобіжні заходи, такі як носіння масок, уникнення великих скупчень людей.



Чи варто остерігатися нового штаму?



29 листопада ВООЗ надала штаму Омікрон категорію дуже високого рівня ризику для світу. В організації заявили, що ймовірність подальшого поширення Омікрона на глобальному рівні висока. Незважаючи на це, ВООЗ просить країни утриматися від паніки, оскільки остаточних висновків щодо небезпеки нового штаму досі немає.



Лише за кілька днів новий штам виявили у десятках країн. Штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії, Чехії, Австрії та Канаді. Станом на 29 листопада в Україні не виявлено штаму. Поїздок до регіонів підвищеного ризику рекомендується уникати, хоча про закриття кордонів поки що говорити зарано.



Однак, незважаючи на заклики ВООЗ не обмежувати туризм, десятки країн уже відмовляються від авіарейсів з ПАР, а також посилили епідеміологічний контроль на кордонах. Через поширення нового штаму всі 27 держав-членів ЄС вирішили тимчасово обмежити в'їзд із семи країн Південної Африки.



Європейський центр з контролю та профілактики захворювань рекомендує країнам і громадянам проводити геномний контроль, уникати поїздок до країн, де було зафіксовано новий штам, розширювати тестування та відслідковувати контакти інфікованих, вакцинувати нещеплених і тих, хто не отримав другу дозу, розглянути можливість бустерної вакцинації людей старше 40 років.



ВООЗ зазначає, що точні висновки робити рано, а для отримання повнішої інформації про небезпеку нового штаму може знадобитися кілька тижнів.