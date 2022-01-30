Навіть на вихідних в Україні дуже високий показник COVID-захворюваності

Пандемия коронавируса продолжает косить украинцев. Даже уже привычное снижение показателей статистики коронавируса на выходных не такое уж и низкое. По данным Минздрава, за субботу, 29 января, в Украине зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника.
За эти же сутки от вируса скончались 94 человека. Всего же с начала пандемии - 100 125 летальных исхода.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 692 человек;
- выздоровело – 3 145 человек.
COVID-заболеваний в областях за сутки:
- Киев – 1 058
- Винницкая – 986
- Волынская – 395
- Днепропетровская – 688
- Донецкая – 643
- Житомирская – 2 013
- Закарпатская – 439
- Запорожская – 394
- Ивано-Франковская – 1 664
- Киевская – 644
- Кировоградская – 214
- Луганская – 264
- Львовская – 3 043
- Николаевская – 486
- Одесская – 1 175
- Полтавская – 306
- Ровенская – 1 172
- Сумская – 1 554
- Тернопольская – 884
- Харьковская – 1 722
- Херсонская – 448
- Хмельницкая – 1 883
- Черкасская – 541
- Черновицкая – 924
- Черниговская – 968
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 042 469 человек;
- выздоровело – 3 618 402 человека;
- проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.
Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины. Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.
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