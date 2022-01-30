Навіть на вихідних в Україні дуже високий показник COVID-захворюваності

12:49 30 січень Київ, Україна

Пандемия коронавируса продолжает косить украинцев. Даже уже привычное снижение показателей статистики коронавируса на выходных не такое уж и низкое. По данным Минздрава, за субботу, 29 января, в Украине зафиксировано 24 508 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Из них заразились 3 378 детей и 444 медработника.

За эти же сутки от вируса скончались 94 человека. Всего же с начала пандемии - 100 125 летальных исхода.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 692 человек;
  • выздоровело – 3 145 человек.

COVID-заболеваний в областях за сутки:

  • Киев – 1 058
  • Винницкая – 986
  • Волынская – 395
  • Днепропетровская – 688
  • Донецкая – 643
  • Житомирская – 2 013
  • Закарпатская – 439
  • Запорожская – 394
  • Ивано-Франковская – 1 664
  • Киевская – 644
  • Кировоградская – 214
  • Луганская – 264
  • Львовская – 3 043
  • Николаевская – 486
  • Одесская – 1 175
  • Полтавская – 306
  • Ровенская – 1 172
  • Сумская – 1 554
  • Тернопольская – 884
  • Харьковская – 1 722
  • Херсонская – 448
  • Хмельницкая – 1 883
  • Черкасская – 541
  • Черновицкая – 924
  • Черниговская – 968

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 042 469 человек;
  • выздоровело – 3 618 402 человека;
  • проведено ПЦР-тестирований – 18 009 334.

Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины. Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.
 