Дані за останню добу: кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 125 тис., померла 51 людина

09:25 02 вересень Київ, Україна



Це абсолютний Дані Ради національної безпеки та оборони на ранок 2 вересня: в Україні виявили 2495 нових випадків інфікування коронавірусом.Це абсолютний рекорд з початку епідемії. До цього максимальний добовий приріст був зафіксований 29 серпня - 2481 новий випадок.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в країні зросла до 125 798.



Від коронавірусної інфекції померло 2656 осіб, в тому числі 51 - за останню добу, видужало 58 817 (+1015 за добу), 64 325 продовжують хворіти.



Найбільше нових випадків за добу було виявлено в Києві (332) та Харківській області (302), найменше - в Кіровоградській (10).



Ситуація з поширенням коронавірусу по регіонах виглядає так:



Вінницька область - 4109;

Волинська область - 5589;

Дніпропетровська область - 2454;

Донецька область - 1505;

Житомирська область - 3442;

Закарпатська область - 7697;

Запорізька область - 1657;

Івано-Франківська область - 9522;

Київ - 13 878;

Київська область - 5842;

Кіровоградська область - 826;

Луганська область - 346;

Львівська область - 14 907;

Миколаївська область - 1320;

Одеська область - 7697;

Полтавська область - 832;

Рівненська область - 9396;

Сумська область - 1571;

Тернопільська область - 6395;

Харківська область - 9640;

Херсонська область - 424;

Хмельницька область - 2630;

Черкаська область - 1642;

Чернівецька область - 10 487;

Чернігівська область - 1 990.

За даними американського Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 25,7 млн, з них понад 17 млн вилікувалися, а 857,1 тис. померли. Україна займає 25-е місце у світі за кількістю інфікованих.