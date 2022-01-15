Дані за останню добу: кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 125 тис., померла 51 людина

Дані Ради національної безпеки та оборони на ранок 2 вересня: в Україні виявили 2495 нових випадків інфікування коронавірусом.
Це абсолютний рекорд з початку епідемії. До цього максимальний добовий приріст був зафіксований 29 серпня - 2481 новий випадок.
Це абсолютний рекорд з початку епідемії. До цього максимальний добовий приріст був зафіксований 29 серпня - 2481 новий випадок.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в країні зросла до 125 798.
Від коронавірусної інфекції померло 2656 осіб, в тому числі 51 - за останню добу, видужало 58 817 (+1015 за добу), 64 325 продовжують хворіти.
Найбільше нових випадків за добу було виявлено в Києві (332) та Харківській області (302), найменше - в Кіровоградській (10).
Ситуація з поширенням коронавірусу по регіонах виглядає так:
Вінницька область - 4109;
Волинська область - 5589;
Дніпропетровська область - 2454;
Донецька область - 1505;
Житомирська область - 3442;
Закарпатська область - 7697;
Запорізька область - 1657;
Івано-Франківська область - 9522;
Київ - 13 878;
Київська область - 5842;
Кіровоградська область - 826;
Луганська область - 346;
Львівська область - 14 907;
Миколаївська область - 1320;
Одеська область - 7697;
Полтавська область - 832;
Рівненська область - 9396;
Сумська область - 1571;
Тернопільська область - 6395;
Харківська область - 9640;
Херсонська область - 424;
Хмельницька область - 2630;
Черкаська область - 1642;
Чернівецька область - 10 487;
Чернігівська область - 1 990.
За даними американського Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 25,7 млн, з них понад 17 млн вилікувалися, а 857,1 тис. померли. Україна займає 25-е місце у світі за кількістю інфікованих.
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