Дані Університету Джонса Хопкінса: 29, липня 2020 року

10:25 29 липень Київ, Україна

Вранці 29 липня 2020 року Університет Джонса Хопкінса, який займається проектом по коронавірусів опублікував свіжу статистику. Згідно з інформацією в світі налічується понад 16,6 млн заразилися по 188 країнам світу.

За інформацією проекту, в світі заражені 16 670 063 людини. Приріст числа тих, що заразилися за добу склав близько 234,7 тисячі. За весь період пандемії померли 659 077 інфікованих, понад 9,7 мільйона осіб одужали.

Найбільш постраждала від SARS-CoV-2 країна - США (кількість заражених перевищила 4,3 мільйона). На другій сходинці перебуває Бразилія (близько 2,5 мільйона чоловік), Індія (близько 1,5 мільйона чоловік) виявилася на третьому місці. Росія (822 тисячі) закріпилася на четвертій позиції, випереджаючи ПАР (459 тисяч). У десятці рейтингу також розташувалися Мексика, Перу, Чилі, Великобританія і Іран.

Найбільше жертв інфекції зареєстровано в Сполучених Штатах - 149 256 осіб. Також висока смертність зафіксована в європейських країнах, які найбільше постраждали від пандемії: там показник перевищує десять відсотків.

У Росії за останню добу виявлено 5395 хворих. В цілому в країні зафіксовано 823 515 випадків зараження коронавірусів. З них понад 612 тисяч пацієнтів одужали, 13 504 особи померли. З початку епідемії в країні було зроблено більш 27,3 мільйона тестів на коронавірус. Раніше, в червні, ВООЗ заявила про вихід Росії на плато по коронавірус.

8 червня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус підтвердив поліпшення ситуації в Європі. Однак, за його словами, в глобальному масштабі спостерігається погіршення показників поширення коронавируса. 29 червня в організації заявили, що поширення пандемії SARS-CoV-2 в світі прискорюється.

Спалах пневмонії COVID-19, викликаної коронавірусів нового типу, вперше зафіксована в грудні 2019 року в Ухані. 11 березня ВООЗ оголосила, що ситуацію можна характеризувати як пандемію.