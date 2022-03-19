Дані університету Джонса Хопкінса. У світі померли майже 1,154 млн осіб

10:24 26 жовтня Київ, Україна

Університет Джонса Хопкінса моніторить активність COVID-19 по всьому світу. На ранок 26 жовтня, згідно зі звітом університету, підтверджено 43 009 311 випадків коронавірусної інфекції.



Померли від COVID-19 вже майже 1,154 млн осіб, видужали - 28,9 млн.



Найбільше випадків інфікування підтвердили в США - 8,64 млн (3,4 млн одужали, 225 тис. померли).



На другому місці за поширенням хвороби Індія (7,9 млн хворих, 119 тис. померлих, 7,1 млн видужали), на третьому - Бразилія (5,4 млн хворих, 157 тис. померлих, 4,5 млн видужали).



Більше ніж мільйон випадків підтвердили в Росії (1,5 млн), Франції (1,13 млн), Аргентині (1,09 млн), Іспанії (1,046 млн) і Колумбії (1,016 млн).