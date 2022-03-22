Дані РНБО: в Україні зафіксовано 8 312 нових випадків COVID-19

30 жовтня (станом на 9:00) в Україні 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 7 041 летальний, 155 026 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 8 312 нових випадків. Загалом проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 3 394 людини.
Статистика коронавірусу по регіонах:
Вінницька обл - 10115 (+216)
Волинська обл - 13326 (+237)
Дніпропетровська обл - 14655 (+354)
Донецька обл - 9643 (+466)
Житомирська обл - 13866 (+348)
Закарпатська обл - 14158 (+316)
Запорізька обл - 9567 (+356)
Івано-Франківська обл - 19981 (+385)
Кіровоградська обл - 2398 (90)
Київ - 36768 (+741)
Київська обл - 16119 (+339)
Львівська обл - 29314 (+425)
Луганська обл - 3575 (+93)
Миколаївська обл - 7574 (+124)
Одеська обл - 24116 (+493)
Полтавська обл - 9220 (290)
Рівненська обл - 18857 (+339)
Сумська обл - 11508 (270)
Тернопільська обл - 20411 (+300)
Харківська обл - 35675 (+659)
Херсонська обл - 3800 (+184)
Хмельницька обл - 15227 (+521)
Чернівецька обл - 21273 (+367)
Черкаська обл - 8952 (+217)
Чернігівська обл - 8631 (+182)
Вінницька обл - 10115 (+216)
Волинська обл - 13326 (+237)
Дніпропетровська обл - 14655 (+354)
Донецька обл - 9643 (+466)
Житомирська обл - 13866 (+348)
Закарпатська обл - 14158 (+316)
Запорізька обл - 9567 (+356)
Івано-Франківська обл - 19981 (+385)
Кіровоградська обл - 2398 (90)
Київ - 36768 (+741)
Київська обл - 16119 (+339)
Львівська обл - 29314 (+425)
Луганська обл - 3575 (+93)
Миколаївська обл - 7574 (+124)
Одеська обл - 24116 (+493)
Полтавська обл - 9220 (290)
Рівненська обл - 18857 (+339)
Сумська обл - 11508 (270)
Тернопільська обл - 20411 (+300)
Харківська обл - 35675 (+659)
Херсонська обл - 3800 (+184)
Хмельницька обл - 15227 (+521)
Чернівецька обл - 21273 (+367)
Черкаська обл - 8952 (+217)
Чернігівська обл - 8631 (+182)
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