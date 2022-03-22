Дані РНБО: в Україні зафіксовано 8 312 нових випадків COVID-19

09:59 30 жовтня Київ, Україна

30 жовтня (станом на 9:00) в Україні 378 729 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 7 041 летальний, 155 026 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 8 312 нових випадків. Загалом проведено 3 225 954 тестування методом ПЛР. За добу вилікувалися 3 394 людини.

Статистика коронавірусу по регіонах:



Вінницька обл - 10115 (+216)

Волинська обл - 13326 (+237)

Дніпропетровська обл - 14655 (+354)

Донецька обл - 9643 (+466)

Житомирська обл - 13866 (+348)

Закарпатська обл - 14158 (+316)

Запорізька обл - 9567 (+356)

Івано-Франківська обл - 19981 (+385)

Кіровоградська обл - 2398 (90)

Київ - 36768 (+741)

Київська обл - 16119 (+339)

Львівська обл - 29314 (+425)

Луганська обл - 3575 (+93)

Миколаївська обл - 7574 (+124)

Одеська обл - 24116 (+493)

Полтавська обл - 9220 (290)

Рівненська обл - 18857 (+339)

Сумська обл - 11508 (270)

Тернопільська обл - 20411 (+300)

Харківська обл - 35675 (+659)

Херсонська обл - 3800 (+184)

Хмельницька обл - 15227 (+521)

Чернівецька обл - 21273 (+367)

Черкаська обл - 8952 (+217)

Чернігівська обл - 8631 (+182)