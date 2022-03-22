Дані РНБО: сьогодні 7 342 нових випадки зараження COVID-19

29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 3 306 людей.
Ситуація з поширенням хвороби в регіонах виглядає так:
Вінницька область - 9899;
Волинська область - 13 089;
Дніпропетровська область - 14 301;
Донецька область - 9177;
Житомирська область - 13 518;
Закарпатська область - 13 842;
Запорізька область - 9211;
Івано-Франківська область - 19 596;
Київ - 36 027;
Київська область - 15 780;
Кіровоградська область - 2308;
Луганська область - 3482;
Львівська область - 28 889;
Миколаївська область - 7450;
Одеська область - 23 623;
Полтавська область - 8930;
Рівненська область - 18 518;
Сумська область - 11 238;
Тернопільська область - 20 111;
Харківська область - 35 016;
Херсонська область - 3616;
Хмельницька область - 14 706;
Черкаська область - 8735;
Чернівецька область - 20 906;
Чернігівська область - 8449.
Вінницька область - 9899;
Волинська область - 13 089;
Дніпропетровська область - 14 301;
Донецька область - 9177;
Житомирська область - 13 518;
Закарпатська область - 13 842;
Запорізька область - 9211;
Івано-Франківська область - 19 596;
Київ - 36 027;
Київська область - 15 780;
Кіровоградська область - 2308;
Луганська область - 3482;
Львівська область - 28 889;
Миколаївська область - 7450;
Одеська область - 23 623;
Полтавська область - 8930;
Рівненська область - 18 518;
Сумська область - 11 238;
Тернопільська область - 20 111;
Харківська область - 35 016;
Херсонська область - 3616;
Хмельницька область - 14 706;
Черкаська область - 8735;
Чернівецька область - 20 906;
Чернігівська область - 8449.
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