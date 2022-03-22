Дані РНБО: сьогодні 7 342 нових випадки зараження COVID-19

09:47 29 жовтня Київ, Україна

29 жовтня (станом на 9:00) в Україні 370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , з них 6 868 летальних, 151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалися 3 306 людей.

Ситуація з поширенням хвороби в регіонах виглядає так:



Вінницька область - 9899;

Волинська область - 13 089;

Дніпропетровська область - 14 301;

Донецька область - 9177;

Житомирська область - 13 518;

Закарпатська область - 13 842;

Запорізька область - 9211;

Івано-Франківська область - 19 596;

Київ - 36 027;

Київська область - 15 780;

Кіровоградська область - 2308;

Луганська область - 3482;

Львівська область - 28 889;

Миколаївська область - 7450;

Одеська область - 23 623;

Полтавська область - 8930;

Рівненська область - 18 518;

Сумська область - 11 238;

Тернопільська область - 20 111;

Харківська область - 35 016;

Херсонська область - 3616;

Хмельницька область - 14 706;

Черкаська область - 8735;

Чернівецька область - 20 906;

Чернігівська область - 8449.