Дані РНБО по областях: зафіксували 5,8 тис. нових випадків

РНБО України надала наступні дані: 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 779 летальних, 110 650 хворих вилікувалися. За добу зафіксовано 5 804 нових випадки. Проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалося 2 417 пацієнтів.
Ситуація з поширенням хвороби по регіонах виглядає так:
Вінницька область - 7331;
Волинська область - 9373;
Дніпропетровська область - 8301;
Донецька область - 5371;
Житомирська область - 7718;
Закарпатська область - 10 629;
Запорізька область - 5172;
Івано-Франківська область - 14 835;
Київ - 26 463;
Київська область - 10 689;
Кіровоградська область - 1262;
Луганська область - 1613;
Львівська область - 22 172;
Миколаївська область - 4293;
Одеська область - 16 107;
Полтавська область - 3921;
Рівненська область - 13 981;
Сумська область - 6404;
Тернопільська область - 15 284;
Харківська область - 23 342;
Херсонська область - 1714;
Хмельницька область - 8062;
Черкаська область - 5349;
Чернівецька область - 15 939;
Чернігівська область - 5212.
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