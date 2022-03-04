Дані РНБО по областях: зафіксували 5,8 тис. нових випадків

10:29 09 жовтень Київ, Україна

РНБО України надала наступні дані: 250 538 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 , з них 4 779 летальних, 110 650 хворих вилікувалися. За добу зафіксовано 5 804 нових випадки. Проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР. За добу вилікувалося 2 417 пацієнтів.



Ситуація з поширенням хвороби по регіонах виглядає так:



Вінницька область - 7331;

Волинська область - 9373;

Дніпропетровська область - 8301;

Донецька область - 5371;

Житомирська область - 7718;

Закарпатська область - 10 629;

Запорізька область - 5172;

Івано-Франківська область - 14 835;

Київ - 26 463;

Київська область - 10 689;

Кіровоградська область - 1262;

Луганська область - 1613;

Львівська область - 22 172;

Миколаївська область - 4293;

Одеська область - 16 107;

Полтавська область - 3921;

Рівненська область - 13 981;

Сумська область - 6404;

Тернопільська область - 15 284;

Харківська область - 23 342;

Херсонська область - 1714;

Хмельницька область - 8062;

Черкаська область - 5349;

Чернівецька область - 15 939;

Чернігівська область - 5212.