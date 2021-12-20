Дані про вакцинацію в Україні на 12 квітня

Першу дозу ковід-вакцини за минулу добу отримали понад 1200 українців. Найактивнішими регіонами в плані вакцинації стали Львівська і Тернопільська області.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"1 216 осіб щеплені проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 в Україні. 378 266 осіб прищеплені з початку прищеплювальної кампанії", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 34 мобільними бригадами з імунізації і 81 пунктом вакцинації.
"Станом на 11 квітня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 441 989 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень від коронавірусу зробили у Львівській (170) та Тернопільській (150) областях. Разом з тим, в Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення від коронавірусу.
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