Дані про ковід в Україні на 18 листопада

18 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків COVID-19, з моменту початку пандемії вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби, добовий приріст близький до антирекорду.
При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
⬛️госпіталізовано - 1668 осіб;
⬛️летальних випадків - 256;
⬛️одужало - 8096 осіб;
⬛️зроблено тестувань за добу - 73 064 (в тому числі методом ПЛР - 42 379, методом ІФА - 30 685).
За весь час пандемії в Україні:
🟥захворіло - 570 153 особи;
🟥одужало - 259 079 осіб;
🟥летальних результатів - 10 112;
🟥проведено ПЛР-тестів - 4 022 283.
Кількість захворювань в регіонах:
📍Київ - 53855 випадків;
📍Вінницька область - 14 306 випадків;
📍Волинська область - 19 648 випадків;
📍Дніпропетровська область - 23 900 випадків;
📍Донецька область - 18 257 випадків;
📍Житомирська область - 23 988 випадків;
📍Закарпатська область - 20 146 випадків;
📍Запорізька область - 20 733 випадки;
📍Івано-Франківська область - 29 542 випадки;
📍Київська область - 26 561 випадок;
📍Кіровоградська область - 3818 випадків;
📍Луганська область - 5286 випадків;
📍Львівська область - 38 577 випадків;
📍Миколаївська область - 13394 випадки;
📍Одеська область - 34 806 випадків;
📍Полтавська область - 16 418 випадків;
📍Рівненська область - 25 904 випадки;
📍Сумська область - 19 514 випадків;
📍Тернопільська область - 24 242 випадки;
📍Харківська область - 49 067 випадків;
📍Херсонська область - 7624 випадки;
📍Хмельницька область - 23952 випадки;
📍Черкаська область - 15 033 випадки;
📍Чернівецька область - 29 126 випадків;
📍Чернігівська область - 12 456 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
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