Дані про ковід в Україні на 18 листопада

12:55 18 листопада Київ, Україна





При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.



Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим 18 листопада в Україні зафіксовано 12 496 нових випадків COVID-19, з моменту початку пандемії вже 570 тисяч випадків коронавірусної хвороби, добовий приріст близький до антирекорду.При цьому кількість померлих від цієї хвороби в Україні за час пандемії перевищила 10 тисяч, з яких за добу - рекордних 256 летальних випадків.Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов



"12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей і 529 медпрацівників", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



За його даними, також за минулу добу:



⬛️госпіталізовано - 1668 осіб;

⬛️летальних випадків - 256;

⬛️одужало - 8096 осіб;

⬛️зроблено тестувань за добу - 73 064 (в тому числі методом ПЛР - 42 379, методом ІФА - 30 685).



За весь час пандемії в Україні:



🟥захворіло - 570 153 особи;

🟥одужало - 259 079 осіб;

🟥летальних результатів - 10 112;

🟥проведено ПЛР-тестів - 4 022 283.



Кількість захворювань в регіонах:



📍Київ - 53855 випадків;

📍Вінницька область - 14 306 випадків;

📍Волинська область - 19 648 випадків;

📍Дніпропетровська область - 23 900 випадків;

📍Донецька область - 18 257 випадків;

📍Житомирська область - 23 988 випадків;

📍Закарпатська область - 20 146 випадків;

📍Запорізька область - 20 733 випадки;

📍Івано-Франківська область - 29 542 випадки;

📍Київська область - 26 561 випадок;

📍Кіровоградська область - 3818 випадків;

📍Луганська область - 5286 випадків;

📍Львівська область - 38 577 випадків;

📍Миколаївська область - 13394 випадки;

📍Одеська область - 34 806 випадків;

📍Полтавська область - 16 418 випадків;

📍Рівненська область - 25 904 випадки;

📍Сумська область - 19 514 випадків;

📍Тернопільська область - 24 242 випадки;

📍Харківська область - 49 067 випадків;

📍Херсонська область - 7624 випадки;

📍Хмельницька область - 23952 випадки;

📍Черкаська область - 15 033 випадки;

📍Чернівецька область - 29 126 випадків;

📍Чернігівська область - 12 456 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.