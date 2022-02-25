Дані про COVID-19 в Україні на 27 травня

За інформацією МОЗ, на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 3 509 нових випадків COVID-19, одужали - 16 867 осіб.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 1402 особи;
🔹 летальних випадків - 183;
🔹 одужали - 16 867 осіб;
🔹 протестовано: методом ПЛР - 29 280 осіб, методом ІФА - 12 440 осіб, експрес-тестами - 25 844 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 193 367 осіб;
🔸 одужали - 2 006 918 осіб;
🔸 смертей - 50 067;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 105 901.
Серед захворілих за минулу добу - 193 дитини і 82 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Також за минулу добу:
🔹 госпіталізовані - 1402 особи;
🔹 летальних випадків - 183;
🔹 одужали - 16 867 осіб;
🔹 протестовано: методом ПЛР - 29 280 осіб, методом ІФА - 12 440 осіб, експрес-тестами - 25 844 особи.
За весь час пандемії в Україні:
🔸 захворіли - 2 193 367 осіб;
🔸 одужали - 2 006 918 осіб;
🔸 смертей - 50 067;
🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 105 901.
Серед захворілих за минулу добу - 193 дитини і 82 медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ - 454 випадки;
Вінницька область - 76 випадків;
Волинська область - 100 випадків;
Дніпропетровська область - 284 випадки;
Донецька область - 132 випадки;
Житомирська область - 120 випадків;
Закарпатська область - 30 випадків;
Запорізька область - 187 випадків;
Івано-Франківська область - 71 випадок;
Київська область - 194 випадки;
Кіровоградська область - 33 випадки;
Луганська область - 59 випадків;
Львівська область - 278 випадків;
Миколаївська область - 141 випадок;
Одеська область - 84 випадки;
Полтавська область - 111 випадків;
Рівненська область - 163 випадки;
Сумська область - 81 випадок;
Тернопільська область - 79 випадків;
Харківська область - 233 випадки;
Херсонська область - 138 випадків;
Хмельницька область - 122 випадки;
Черкаська область - 91 випадок;
Чернівецька область - 89 випадків;
Чернігівська область - 159 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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