Дані про COVID-19 в Україні на 27 травня

09:45 27 травень Київ, Україна

За інформацією МОЗ, на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 3 509 нових випадків COVID-19, одужали - 16 867 осіб.



Також за минулу добу:



🔹 госпіталізовані - 1402 особи;

🔹 летальних випадків - 183;

🔹 одужали - 16 867 осіб;

🔹 протестовано: методом ПЛР - 29 280 осіб, методом ІФА - 12 440 осіб, експрес-тестами - 25 844 особи.



За весь час пандемії в Україні:



🔸 захворіли - 2 193 367 осіб;

🔸 одужали - 2 006 918 осіб;

🔸 смертей - 50 067;

🔸 проведено ПЛР-тестів - 10 105 901.



Серед захворілих за минулу добу - 193 дитини і 82 медпрацівники.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



Київ - 454 випадки;

Вінницька

Волинська область - 100 випадків;

Дніпропетровська область - 284 випадки;

Донецька область - 132 випадки;

Житомирська область - 120 випадків;

Закарпатська область - 30 випадків;

Запорізька область - 187 випадків;

Івано-Франківська область - 71 випадок;

Київська область - 194 випадки;

Кіровоградська область - 33 випадки;

Луганська область - 59 випадків;

Львівська область - 278 випадків;

Миколаївська область - 141 випадок;

Одеська область - 84 випадки;

Полтавська область - 111 випадків;

Рівненська область - 163 випадки;

Сумська область - 81 випадок;

Тернопільська область - 79 випадків;

Харківська область - 233 випадки;

Херсонська область - 138 випадків;

Хмельницька область - 122 випадки;

Черкаська область - 91 випадок;

Чернівецька область - 89 випадків;

Чернігівська область - 159 випадків. Київ - 454 випадки;Вінницька область - 76 випадків;Волинська область - 100 випадків;Дніпропетровська область - 284 випадки;Донецька область - 132 випадки;Житомирська область - 120 випадків;Закарпатська область - 30 випадків;Запорізька область - 187 випадків;Івано-Франківська область - 71 випадок;Київська область - 194 випадки;Кіровоградська область - 33 випадки;Луганська область - 59 випадків;Львівська область - 278 випадків;Миколаївська область - 141 випадок;Одеська область - 84 випадки;Полтавська область - 111 випадків;Рівненська область - 163 випадки;Сумська область - 81 випадок;Тернопільська область - 79 випадків;Харківська область - 233 випадки;Херсонська область - 138 випадків;Хмельницька область - 122 випадки;Черкаська область - 91 випадок;Чернівецька область - 89 випадків;Чернігівська область - 159 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.