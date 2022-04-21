Дані про COVID в Україні: за добу понад 700 нових випадків

09:45 22 липня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 22 липня в Україні зареєстрували 726 нових випадків, одужали - 501 особа.



Із захворілих за минулу добу: дітей - 54, медпрацівників - 22.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 402 особи;

летальних випадків - 21;

одужали - 501 особа;

протестовано: методом ПЛР - 20 724 особи, методом ІФА - 7749 осіб, експрес-тестами - 14 794 особи.

За весь час пандемії в Україні:



захворіли - 2 246 656 осіб;

одужали - 2 183 003 особи;

летальних випадків - 52 790;

проведено ПЛР-тестів - 11 221 402.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 246

Вінницька обл - 22

Волинська обл - 1

Дніпропетровська обл - 13

Донецька обл - 44

Житомирська обл - 11

Закарпатська обл - 9

Запорізька обл - 34

Івано-Франківська обл - 14

Київська обл - 9

Кіровоградська обл - 3

Луганська обл - 31

Львівська обл - 24

Миколаївська обл - 19

Одеська обл - 42

Полтавська обл - 26

Рівненська обл - 5

Сумська обл - 37

Тернопільська обл - 6

Харківська обл - 41

Херсонська обл - 35

Хмельницька обл - 9

Черкаська обл - 23

Чернівецька обл - 7

Чернігівська обл - 15