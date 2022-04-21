Дані про COVID в Україні: за добу понад 700 нових випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 22 липня в Україні зареєстрували 726 нових випадків, одужали - 501 особа.
Із захворілих за минулу добу: дітей - 54, медпрацівників - 22.
Також за минулу добу:
Із захворілих за минулу добу: дітей - 54, медпрацівників - 22.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 402 особи;
летальних випадків - 21;
одужали - 501 особа;
протестовано: методом ПЛР - 20 724 особи, методом ІФА - 7749 осіб, експрес-тестами - 14 794 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 246 656 осіб;
одужали - 2 183 003 особи;
летальних випадків - 52 790;
проведено ПЛР-тестів - 11 221 402.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 246
Вінницька обл - 22
Волинська обл - 1
Дніпропетровська обл - 13
Донецька обл - 44
Житомирська обл - 11
Закарпатська обл - 9
Запорізька обл - 34
Івано-Франківська обл - 14
Київська обл - 9
Кіровоградська обл - 3
Луганська обл - 31
Львівська обл - 24
Миколаївська обл - 19
Одеська обл - 42
Полтавська обл - 26
Рівненська обл - 5
Сумська обл - 37
Тернопільська обл - 6
Харківська обл - 41
Херсонська обл - 35
Хмельницька обл - 9
Черкаська обл - 23
Чернівецька обл - 7
Чернігівська обл - 15
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