Дані про COVID-19 в Україні на 5 жовтня

11:06 05 жовтень Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 5 жовтня в Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.

Всього проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу виписано 1 145 пацієнтів.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:



🔺Вінницька область - 6822;

🔺Волинська область - 8734;

🔺Дніпропетровська область - 7137;

🔺Донецька область - 4413;

🔺Житомирська область - 6934;

🔺Закарпатська область - 10 219;

🔺Запорізька область - 4630;

🔺Івано-Франківська область - 14 345;

🔺Кіровоградська область - 1184;

🔺м. Київ - 24736 випадків;

🔺Київська область - 9918;

🔺Львівська область - 21294;

🔺Луганська область - 1294;

🔺Миколаївська область - 3819;

🔺Одеська область - 14 729;

🔺Полтавська область - 2965;

🔺Рівненська область - 13 248;

🔺Сумська область - 5453;

🔺Тернопільська область - 14 421;

🔺Харківська область - 20964;

🔺Херсонська область - 1496;

🔺Хмельницька область - 6968;

🔺Чернівецька область - 15 286;

🔺Черкаська область - 4550;

🔺Чернігівська область - 4677.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3604 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.