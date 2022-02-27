Дані про COVID-19 в Україні на 5 жовтня

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 5 жовтня в Україні зафіксовано 3 774 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.
Всього проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу виписано 1 145 пацієнтів.
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
🔺Вінницька область - 6822;
🔺Волинська область - 8734;
🔺Дніпропетровська область - 7137;
🔺Донецька область - 4413;
🔺Житомирська область - 6934;
🔺Закарпатська область - 10 219;
🔺Запорізька область - 4630;
🔺Івано-Франківська область - 14 345;
🔺Кіровоградська область - 1184;
🔺м. Київ - 24736 випадків;
🔺Київська область - 9918;
🔺Львівська область - 21294;
🔺Луганська область - 1294;
🔺Миколаївська область - 3819;
🔺Одеська область - 14 729;
🔺Полтавська область - 2965;
🔺Рівненська область - 13 248;
🔺Сумська область - 5453;
🔺Тернопільська область - 14 421;
🔺Харківська область - 20964;
🔺Херсонська область - 1496;
🔺Хмельницька область - 6968;
🔺Чернівецька область - 15 286;
🔺Черкаська область - 4550;
🔺Чернігівська область - 4677.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 жовтня до Центру надійшло 3604 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку 2020 року зареєстровано 297 096 повідомлень про підозру на COVID-19.
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