Дані про COVID-19 в Україні на 23 липня

09:45 23 липня Київ, Україна





За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 23 липня в Україні зареєстровано 763 нових випадки COVID-19 , що трохи перевищує вчорашній показник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 446 осіб;

летальних випадків - 21;

одужали - 639 осіб;

протестовано: методом ПЛР - 18 411 осіб, методом ІФА - 7630 осіб, експрес-тестами - 14 016 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 247 419 осіб;

одужали - 2 183 642 особи;

летальних випадків - 52 811;

проведено ПЛР-тестів - 11 239 813.

Найбільша кількість нових випадків зараження зареєстрована в Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), і Херсонській (37) областях.





Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 226

Вінницька обл - 8

Волинська обл - 5

Дніпропетровська обл - 39

Донецька обл - 79

Житомирська обл - 13

Закарпатська обл - 5

Запорізька обл - 26

Івано-Франківська обл - 10

Київська обл - 21

Кіровоградська обл - 1

Луганська обл - 27

Львівська обл - 18

Миколаївська обл - 18

Одеська обл - 35

Полтавська обл - 21

Рівненська обл - 10

Сумська обл - 26

Тернопільська обл - 8

Харківська обл - 67

Херсонська обл - 37

Хмельницька обл - 19

Черкаська обл - 19

Чернівецька обл - 22

Чернігівська обл - 3