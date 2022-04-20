Дані про COVID-19 в Україні на 23 липня

За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 23 липня в Україні зареєстровано 763 нових випадки COVID-19, що трохи перевищує вчорашній показник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 446 осіб;
- летальних випадків - 21;
- одужали - 639 осіб;
- протестовано: методом ПЛР - 18 411 осіб, методом ІФА - 7630 осіб, експрес-тестами - 14 016 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 247 419 осіб;
- одужали - 2 183 642 особи;
- летальних випадків - 52 811;
- проведено ПЛР-тестів - 11 239 813.
Найбільша кількість нових випадків зараження зареєстрована в Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), і Херсонській (37) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 226
Вінницька обл - 8
Волинська обл - 5
Дніпропетровська обл - 39
Донецька обл - 79
Житомирська обл - 13
Закарпатська обл - 5
Запорізька обл - 26
Івано-Франківська обл - 10
Київська обл - 21
Кіровоградська обл - 1
Луганська обл - 27
Львівська обл - 18
Миколаївська обл - 18
Одеська обл - 35
Полтавська обл - 21
Рівненська обл - 10
Сумська обл - 26
Тернопільська обл - 8
Харківська обл - 67
Херсонська обл - 37
Хмельницька обл - 19
Черкаська обл - 19
Чернівецька обл - 22
Чернігівська обл - 3
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