Дані про COVID-19 в Україні на 14 квітня

За даними МОЗ, на ранок 14 квітня в Україні зареєстровано 14 553 нових випадки COVID-19, одужали - 12 384 особи.
Зокрема, захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 5063 особи;
🔹виписані з лікарень - 6557 осіб;
🔹летальних випадків - 467;
🔹одужали - 12384 особи;
🔹здійснено тестувань за добу -134342 (зокрема, методом ПЛР -54353, методом ІФА - 22539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 Р450).
За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіли - 1 887 338 осіб;
🔺одужали - 1 442 618 осіб;
🔺летальних результатів - 38 225,
🔺проведено ПЛР-тестів - 8 770 753.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.
15 152 особи щеплено проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні. 403 553 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії.
Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:
- м. Київ - 1457 випадків / 1970 щеплень;
- Вінницька область - 380 випадків / 210 щеплень;
- Волинська область - 374 випадки / 470 щеплень;
- Дніпропетровська область - 606 випадків / 1710 щеплень;
- Донецька область - 837 випадків / 470 щеплень;
- Житомирська область - 392 випадки / 620 щеплень;
- Закарпатська область - 157 випадків / 470 щеплень;
- Запорізька область - 876 випадків / 670 щеплень;
- Івано-Франківська область - 162 випадки / 487 щеплень;
- Київська область - 845 випадків / 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 120 випадків / 350 щеплень;
- Луганська область - 321 випадок / 330 щеплень;
- Львівська область - 963 випадки / 2670 щеплень;
- Миколаївська область - 422 випадки / 450 щеплень;
- Одеська область - 906 випадків / 650 щеплень;
- Полтавська область - 900 випадків / 490 щеплень;
- Рівненська область - 616 випадків / 370 щеплень;
- Сумська область - 463 випадки / 270 щеплень;
- Тернопільська область - 469 випадків / 600 щеплень;
- Харківська область - 1 255 випадків / 390 щеплень;
- Херсонська область - 208 випадків / 280 щеплень;
- Хмельницька область - 854 випадки / 640 щеплень;
- Черкаська область - 581 випадок / 0 щеплень;
- Чернівецька область - 204 випадки / 310 щеплень;
- Чернігівська область - 185 випадків / 275 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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