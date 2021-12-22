Дані про COVID-19 в Україні на 14 квітня

10:14 14 квітень Київ, Україна

За даними МОЗ, на ранок 14 квітня в Україні зареєстровано 14 553 нових випадки COVID -19, одужали - 12 384 особи.

Зокрема, захворіли 612 дітей і 426 медпрацівників.



Також за минулу добу:



🔹госпіталізовані - 5063 особи;

🔹виписані з лікарень - 6557 осіб;

🔹летальних випадків - 467;

🔹одужали - 12384 особи;

🔹здійснено тестувань за добу -134342 (зокрема, методом ПЛР -54353, методом ІФА - 22539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 Р450).



За весь час пандемії в Україні:



🔺захворіли - 1 887 338 осіб;

🔺одужали - 1 442 618 осіб;

🔺летальних результатів - 38 225,

🔺проведено ПЛР-тестів - 8 770 753.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

15 152 особи щеплено проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні. 403 553 особи щеплено від початку прищеплювальної кампанії.

Кількість захворювань в регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ - 1457 випадків / 1970 щеплень;

Вінницька область - 380 випадків / 210 щеплень;

Волинська область - 374 випадки / 470 щеплень;

Дніпропетровська область - 606 випадків / 1710 щеплень;

Донецька область - 837 випадків / 470 щеплень;

Житомирська область - 392 випадки / 620 щеплень;

Закарпатська область - 157 випадків / 470 щеплень;

Запорізька область - 876 випадків / 670 щеплень;

Івано-Франківська область - 162 випадки / 487 щеплень;

Київська область - 845 випадків / 0 щеплень;

Кіровоградська область - 120 випадків / 350 щеплень;

Луганська область - 321 випадок / 330 щеплень;

Львівська область - 963 випадки / 2670 щеплень;

Миколаївська область - 422 випадки / 450 щеплень;

Одеська область - 906 випадків / 650 щеплень;

Полтавська область - 900 випадків / 490 щеплень;

Рівненська область - 616 випадків / 370 щеплень;

Сумська область - 463 випадки / 270 щеплень;

Тернопільська область - 469 випадків / 600 щеплень;

Харківська область - 1 255 випадків / 390 щеплень;

Херсонська область - 208 випадків / 280 щеплень;

Хмельницька область - 854 випадки / 640 щеплень;

Черкаська область - 581 випадок / 0 щеплень;

Чернівецька область - 204 випадки / 310 щеплень;

Чернігівська область - 185 випадків / 275 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.