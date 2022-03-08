Дані про COVID-19 в Україні 8 червня

08:45 08 червень Київ, Україна

На ранок 8 червня в Україні підтвердили 1 602 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих за минулу добу - 95 дітей і 94 медпрацівники.

Також за минулу добу:



🔹госпіталізовані - 483 особи;

🔹летальних випадків - 118;

🔹одужали - 6751 особа;

🔹протестовано: методом ПЛР - 33 355 осіб, методом ІФА - 10 821 особа, експрес-тестами - 13 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні:



🔸захворіли - 2 216 654 особи;

🔸одужали - 2 101 722 особи;

🔸летальних результатів - 51 333;

🔸проведено ПЛР-тестів - 10 380 233.

Крім того, зроблено вже 1284143 щеплення від коронавірусу. Напередодні першу дозу препарату отримали 43137 осіб, а другу - 5024.

Випадків / щеплень (одна доза):

Київ - 700/7 133

Вінницька область - 24/281

- 24/281 Волинська область - 26/800

Дніпропетровська область - 60/5 742

Донецька область - 73/793

Житомирська область - 11/977

Закарпатська область - 14/1 707

Запорізька область - 92/916

Івано-Франківська область - 12/1 186

Київська область - 79/3 949

Кіровоградська область - 5/749

Луганська область - 24/1 607

Львівська область - 59/3 267

Миколаївська область - 65/1 030

Одеська область - 27/1 398

Полтавська область - 59/969

Рівненська область - 55/1 176

Сумська область - 18/1 099

Тернопільська область - 14/1 160

Харківська область - 66/2 018

Херсонська область - 15/690

Хмельницька область - 33/1 362

Черкаська область - 40/2 185

Чернівецька область - 23/327

Чернігівська область - 8/616