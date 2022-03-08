Дані про COVID-19 в Україні 8 червня

08:45 08 червень Київ, Україна

На ранок 8 червня в Україні підтвердили 1 602 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих за минулу добу - 95 дітей і 94 медпрацівники.
 
Також за минулу добу:

🔹госпіталізовані - 483 особи;
🔹летальних випадків - 118;
🔹одужали - 6751 особа;
🔹протестовано: методом ПЛР - 33 355 осіб, методом ІФА - 10 821 особа, експрес-тестами - 13 380 осіб.
 
За весь час пандемії в Україні:

🔸захворіли - 2 216 654 особи;
🔸одужали - 2 101 722 особи;
🔸летальних результатів - 51 333;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 380 233.
 
Крім того, зроблено вже 1284143 щеплення від коронавірусу. Напередодні першу дозу препарату отримали 43137 осіб, а другу - 5024.
Випадків / щеплень (одна доза):
 
  • Київ - 700/7 133
  • Вінницька область - 24/281
  • Волинська область - 26/800
  • Дніпропетровська область - 60/5 742
  • Донецька область - 73/793
  • Житомирська область - 11/977
  • Закарпатська область - 14/1 707
  • Запорізька область - 92/916
  • Івано-Франківська область - 12/1 186
  • Київська область - 79/3 949
  • Кіровоградська область - 5/749
  • Луганська область - 24/1 607
  • Львівська область - 59/3 267
  • Миколаївська область - 65/1 030
  • Одеська область - 27/1 398
  • Полтавська область - 59/969
  • Рівненська область - 55/1 176
  • Сумська область - 18/1 099
  • Тернопільська область - 14/1 160
  • Харківська область - 66/2 018
  • Херсонська область - 15/690
  • Хмельницька область - 33/1 362
  • Черкаська область - 40/2 185
  • Чернівецька область - 23/327
    Чернігівська область - 8/616
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом в світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.