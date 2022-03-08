Дані про COVID-19 в Україні 8 червня

На ранок 8 червня в Україні підтвердили 1 602 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих за минулу добу - 95 дітей і 94 медпрацівники.
Також за минулу добу:
🔹госпіталізовані - 483 особи;
🔹летальних випадків - 118;
🔹одужали - 6751 особа;
🔹протестовано: методом ПЛР - 33 355 осіб, методом ІФА - 10 821 особа, експрес-тестами - 13 380 осіб.
🔹госпіталізовані - 483 особи;
🔹летальних випадків - 118;
🔹одужали - 6751 особа;
🔹протестовано: методом ПЛР - 33 355 осіб, методом ІФА - 10 821 особа, експрес-тестами - 13 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
🔸захворіли - 2 216 654 особи;
🔸одужали - 2 101 722 особи;
🔸летальних результатів - 51 333;
🔸захворіли - 2 216 654 особи;
🔸одужали - 2 101 722 особи;
🔸летальних результатів - 51 333;
🔸проведено ПЛР-тестів - 10 380 233.
Крім того, зроблено вже 1284143 щеплення від коронавірусу. Напередодні першу дозу препарату отримали 43137 осіб, а другу - 5024.
Випадків / щеплень (одна доза):
- Київ - 700/7 133
- Вінницька область - 24/281
- Волинська область - 26/800
- Дніпропетровська область - 60/5 742
- Донецька область - 73/793
- Житомирська область - 11/977
- Закарпатська область - 14/1 707
- Запорізька область - 92/916
- Івано-Франківська область - 12/1 186
- Київська область - 79/3 949
- Кіровоградська область - 5/749
- Луганська область - 24/1 607
- Львівська область - 59/3 267
- Миколаївська область - 65/1 030
- Одеська область - 27/1 398
- Полтавська область - 59/969
- Рівненська область - 55/1 176
- Сумська область - 18/1 099
- Тернопільська область - 14/1 160
- Харківська область - 66/2 018
- Херсонська область - 15/690
- Хмельницька область - 33/1 362
- Черкаська область - 40/2 185
- Чернівецька область - 23/327
Чернігівська область - 8/616
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом в світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом в світі, Україна на 16-му місці за поширенням і на 18-му - за кількістю смертей від COVID-19.
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