Дані про COVID-19 в перший день зими

09:49 01 грудня Київ, Україна

Станом на ранок 1 грудня добовий приріст хворих на коронавірусну інфекцію склав 12 498 випадків, традиційне зростання з початку нового тижня.



Зокрема, захворіли 586 дітей і 646 медпрацівників.



Також за минулу добу:



🔴 госпіталізовані - 1470 осіб;

🔴 летальних випадків - 221;

🔴 одужали - 10 023 особи;

🔴 здійснено тестувань за добу - 62 327 (в тому числі методом ПЛР - 33 817, методом ІФА - 28 510).



За весь час пандемії в Україні:



🔵 захворіло - 745 123 особи;

🔵 одужали - 355 172 особи;

🔵 летальних випадків - 12 548;

🔵 проведення ПЛР-тестів - 4 562 589.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



📍 Київ - 72277 випадків;

📍 Вінницька область - 17 569 випадків;

📍 Волинська область - 24 483 випадки;

📍 Дніпропетровська область - 39 659 випадків;

📍 Донецька область - 23 157 випадків;

📍 Житомирська область - 30 100 випадків;

📍 Закарпатська область - 23 438 випадків;

📍 Запорізька область - 31 608 випадків;

📍 Івано-Франківська область - 37 017 випадків;

📍 Київська область - 38 528 випадків;

📍 Кіровоградська область - 5382 випадки;

📍 Луганська область - 6350 випадків;

📍 Львівська область - 46 891 випадок;

📍 Миколаївська область - 18 985 випадків;

📍 Одеська область - 45 838 випадків;

📍 Полтавська область - 22 763 випадки;

📍 Рівненська область - 31 283 випадки;

📍 Сумська область - 29 627 випадків;

📍 Тернопільська область - 28 095 випадків;

📍 Харківська область - 55 702 випадки;

📍 Херсонська область - 10 371 випадок;

📍 Хмельницька область - 29 751 випадок;

📍 Черкаська область - 23 590 випадків;

📍 Чернівецька область - 33942 випадки;

📍 Чернігівська область - 18 717 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.