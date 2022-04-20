Данія дозволила вакцинацію вагітних

13:31 21 липня Київ, Україна

Данія прийняла рішення про допуск до вакцинації від коронавірусу вагітних жінок, проте не раніше другого триместру.

Про це повідомляє данська щоденна газета Politiken.



"Вивчивши останні дані і досвід інших країн, Управління охорони здоров'я та лікарських засобів Данії рекомендує вакцинацію від коронавірусу вагітним жінкам", - йдеться в повідомленні.



Відомство рекомендує робити вагітним жінкам вакцинацію в другому або третьому триместрі. Отримати щеплення вони зможуть за попереднім записом у лікаря.



"Якщо ви плануєте завагітніти або проходите курс лікування безпліддя, рекомендуємо пройти імунізацію зараз", - додають в Управлінні охорони здоров'я.



Відзначено, що таке рішення було прийнято в зв'язку з вивченням досвіду інших європейських країн, а саме Швеції та Нідерландів, де дозволили COVID-вакцинацію для вагітних.