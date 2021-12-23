ЦГЗ: в Україні зафіксовано понад 250 випадків зараження "британським" штамом коронавірусу

13:19 15 квітень Київ, Україна

Наявність "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу на сьогодні діагностують шляхом відправки даних у ВООЗ. Таким способом в Україні виявлено "британський" штам в 21 регіоні, "південноафриканський" - тільки на Полтавщині.

Про це повідомив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків (понад 200 щомісяця) на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, які проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз", - сказав він.

За словами Родини, в 21 регіоні вже виявлено циркуляцію британського штаму коронавірусу (250 випадків), в Полтавській області - один випадок південноафриканського.



При цьому він підкреслив, що з поширенням зазначених штамів пов'язані зростання захворюваності, тяжкість перебігу хвороби і летальність.

"У 2020 році захворіли понад 1 млн населення України, а за 3,5 місяці 2021 року - вже 808 тис. Показник захворюваності зріс утричі. Летальність в попередньому році становила 1,7%, в цьому році - 2,3%. Кількість хворих у віці 70+ в 2020 році з 3 березня склала 93,7 тис. осіб, а за 3,5 місяці 2021 року - 95,5 тис. осіб", - сказав він.

При цьому Родина додав, що в Україні зафіксовано понад 1,2 тис. повторних захворювань коронавірусом.