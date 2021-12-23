ЦГЗ: в Україні зафіксовано понад 250 випадків зараження "британським" штамом коронавірусу

Наявність "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу на сьогодні діагностують шляхом відправки даних у ВООЗ. Таким способом в Україні виявлено "британський" штам в 21 регіоні, "південноафриканський" - тільки на Полтавщині.
Про це повідомив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.
За словами Родини, в 21 регіоні вже виявлено циркуляцію британського штаму коронавірусу (250 випадків), в Полтавській області - один випадок південноафриканського.
При цьому він підкреслив, що з поширенням зазначених штамів пов'язані зростання захворюваності, тяжкість перебігу хвороби і летальність.
При цьому він підкреслив, що з поширенням зазначених штамів пов'язані зростання захворюваності, тяжкість перебігу хвороби і летальність.
При цьому Родина додав, що в Україні зафіксовано понад 1,2 тис. повторних захворювань коронавірусом.
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