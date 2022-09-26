ЦОЗ: в Україні черговий антирекорд COVID-19

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за минулу добу у 940 осіб виявлено коронавірус, 453 людини одужали, 16 померли
На даний момент випадки коронавирусной хвороби виявлені:
Вінницька область - 1723 випадки;
Волинська область - 1955 випадків;
Дніпропетровська область - 1060 випадків;
Донецька область - 376 випадків;
Житомирська область - 1304 випадки;
Закарпатська область - 2369 випадків;
Запорізька область - 559 випадків;
Івано-Франківська область - 2124 випадки;
Кіровоградська область - 634 випадки;
м.Київ - 4528 випадків;
Київська область - 2332 випадки;
Львівська область - 4423 випадки;
Луганська область - 75 випадків;
Миколаївська область - 368 випадків;
Одеська область - 1370 випадків;
Полтавська область - 300 випадків;
Рівненська область - 3164 випадки;
Сумська область - 272 випадки;
Тернопільська область - тисяча сімсот вісімдесят шість випадків;
Харківська область - 1891 випадок;
Херсонська область - 188 випадків;
Хмельницька область - 627 випадків;
Чернівецька область - 4478 випадків;
Черкаська область - 614 випадків;
Чернігівська область - 494 випадки.
На даний момент випадки коронавирусной хвороби виявлені:
Вінницька область - 1723 випадки;
Волинська область - 1955 випадків;
Дніпропетровська область - 1060 випадків;
Донецька область - 376 випадків;
Житомирська область - 1304 випадки;
Закарпатська область - 2369 випадків;
Запорізька область - 559 випадків;
Івано-Франківська область - 2124 випадки;
Кіровоградська область - 634 випадки;
м.Київ - 4528 випадків;
Київська область - 2332 випадки;
Львівська область - 4423 випадки;
Луганська область - 75 випадків;
Миколаївська область - 368 випадків;
Одеська область - 1370 випадків;
Полтавська область - 300 випадків;
Рівненська область - 3164 випадки;
Сумська область - 272 випадки;
Тернопільська область - тисяча сімсот вісімдесят шість випадків;
Харківська область - 1891 випадок;
Херсонська область - 188 випадків;
Хмельницька область - 627 випадків;
Чернівецька область - 4478 випадків;
Черкаська область - 614 випадків;
Чернігівська область - 494 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні три дні поспіль фіксували рекордну кількість нових випадків коронавируса, а на 19 червня зафіксували 921 хворого.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні три дні поспіль фіксували рекордну кількість нових випадків коронавируса, а на 19 червня зафіксували 921 хворого.
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