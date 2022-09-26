ЦОЗ: в Україні черговий антирекорд COVID-19

14:05 24 червня Київ, Україна





На даний момент випадки



Вінницька область - 1723 випадки;

Волинська область - 1955 випадків;

Дніпропетровська область - 1060 випадків;

Донецька область - 376 випадків;

Житомирська область - 1304 випадки;

Закарпатська область - 2369 випадків;

Запорізька область - 559 випадків;

Івано-Франківська область - 2124 випадки;

Кіровоградська область - 634 випадки;

м.Київ - 4528 випадків;

Київська область - 2332 випадки;

Львівська область - 4423 випадки;

Луганська область - 75 випадків;

Миколаївська область - 368 випадків;

Одеська область - 1370 випадків;

Полтавська область - 300 випадків;

Рівненська область - 3164 випадки;

Сумська область - 272 випадки;

Тернопільська область - тисяча сімсот вісімдесят шість випадків;

Харківська область - 1891 випадок;

Херсонська область - 188 випадків;

Хмельницька область - 627 випадків;

Чернівецька область - 4478 випадків;

Черкаська область - 614 випадків;

Чернігівська область - 494 випадки. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, за минулу добу у 940 осіб виявлено коронавірус, 453 людини одужали, 16 померлиНа даний момент випадки коронавирусной хвороби виявлені:Вінницька область - 1723 випадки;Волинська область - 1955 випадків;Дніпропетровська область - 1060 випадків;Донецька область - 376 випадків;Житомирська область - 1304 випадки;Закарпатська область - 2369 випадків;Запорізька область - 559 випадків;Івано-Франківська область - 2124 випадки;Кіровоградська область - 634 випадки;м.Київ - 4528 випадків;Київська область - 2332 випадки;Львівська область - 4423 випадки;Луганська область - 75 випадків;Миколаївська область - 368 випадків;Одеська область - 1370 випадків;Полтавська область - 300 випадків;Рівненська область - 3164 випадки;Сумська область - 272 випадки;Тернопільська область - тисяча сімсот вісімдесят шість випадків;Харківська область - 1891 випадок;Херсонська область - 188 випадків;Хмельницька область - 627 випадків;Чернівецька область - 4478 випадків;Черкаська область - 614 випадків;Чернігівська область - 494 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.



Нагадаємо, минулого тижня в Україні три дні поспіль фіксували рекордну кількість нових випадків коронавируса, а на 19 червня зафіксували 921 хворого.