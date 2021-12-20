COVID-19 у Росії: Кремль жертвує життями заради економіки

18:17 22 листопад Київ, Україна

Нещодавно в Росії вирували запеклі суперечки про справжню кількість жертв коронавірусу. Кремль не те щоб заперечував складність ситуації в країні із зараженнями і насамперед із кількістю померлих від цієї недуги.

"Цифри справді дуже погані", - сказав ще на початку жовтня Дмитро Пєсков, прессекретар президента Володимира Путіна.

Тоді ситуація ще була набагато кращою, ніж усе, що сталося згодом.



Але погодитися з цифрами, які днями назвала в аналізі британська газета The Financial Times (FT), мовляв, з початку пандемії до жовтня цього року в Росії від коронавірусу померло 753 тис. осіб, Пєсков так просто не хотів і не міг. Так Росія опиняється на сумному другому місці у світі після США, де більш ніж удвічі більше населення. Пєсков заявив, що незрозуміло, за якими критеріями рахувала FT. Принаймні він не став би вважати цей аналіз першим джерелом інформації.



Видання зі свого боку заявило, що посилається на дані Росстату (Російської державної служби статистики) та порівнює загальні показники смертності з моменту пандемії з «історичною тенденцією».



Це справді приблизні підрахунки. Сам Росстат станом на початок жовтня повідомляє, що з початку пандемії від COVID-19 померло близько 462 тис. осіб. Навіть спираючись на ці дані, можна дійти спільного з Пєсковим висновку: «Цифри справді дуже погані». І за останні кілька тижнів вони ще погіршилися.

Майже 40 тис. нових інфікувань і понад 1 тис. померлих від коронавірусу за добу - тепер вони настільки драматичні, що навіть Путін днями вдався до короткого локдауну. З 28 жовтня до 7 листопада він оголосив так звані вихідні дні. Декілька регіонів локдаун продовжили. Те, що до цього взагалі дійшло, більш ніж варте уваги, адже Путін боїться локдауну як чорт ладану, тому він також всіляко уникає цього слова і говорить швидше про «неробочі дні».

"Керівництво держави просто боїться втратити свою популярність", - говорить у розмові з Die Welt Сергій Гур'єв, до 2019 року перший головний економіст російського походження в Європейському банку реконструкції та розвитку, а нині професор елітного паризького Інституту політичних досліджень.

По-перше, це страх втратити популярність. По-друге, страх, що локдаун може перешкодити відновленню економіки, а вона без пандемії роками стоїть на глиняних ногах. Тому уникають будь-яких додаткових навантажень.

«Можна сказати, що Кремль віддає перевагу економіці, а не життю людей», — каже Гур'єв.

Незалежно від формулювання, на відміну від багатьох країн світу, глава Кремля Путін за останній рік справді вдався до локдауну лише раз — і то ненадовго.



Крім того, ставлення росіян до вакцинації дуже погане. Згідно з недавнім опитуванням інституту дослідження громадської думки Левада-центр, вакциновано лише 33% населення, це також збігається з офіційними цифрами. Ще 19% заявили, що готові вакцинуватись. Але 45% від щеплення рішуче відмовляються.



Це варте уваги вже тому, що минулого року Росія хвалилася першою у світі вакциною від коронавірусу — «Супутником V». Але це виявилося контрпродуктивним, пояснює у докладному аналізі Олексій Левінсон, соціолог із Левада-центру: "В очах населення вакцина "Супутник" виявилася не рятівним медичним препаратом, а інструментом пропаганди". До російської вакцини ставляться скептично. Проявляється відсутність довіри до влади.



Тому на допомогу населення у боротьбі з пандемією Путін спиратися не може. Він може лише сподіватися, що вона достроково не стане ще економічною проблемою. Їх у нього й так вистачає. Дві з них перевершують решту: зараз це інфляція, яка досягла понад 8%, як підкреслює економіст Ніколаєв, а загалом, за словами Гур'єва, це і поганий інвестиційний клімат.