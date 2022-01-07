Трохи менше ніж половина дорослого населення України вакцинована

12:54 07 січень Київ, Україна

Поступово серед українців зростає розуміння усієї серйозності пандемії коронавірусу. Дедалі більше громадян йдуть на усвідомлену вакцинацію, щоб убезпечити себе на випадок зараження вірусом. За даними МОЗ, на сьогодні, 7 січня, в Україні 47,6% дорослого населення отримали як мінімум одне щеплення проти коронавірусу.

Тільки за 6 січня щеплення проти коронавірусу зроблено 71 841 українцю. Першу дозу отримали 21997 осіб, другу дозу – 44836 осіб. Додаткову – 388, а бустерну – 4620 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено вже 14 800 318 осіб, з них отримали одну дозу – 14 800 316 осіб, обидві дози – 13 950 698 осіб, додаткову – 5 787 та бустерну дозу – 16 216 осіб. Усього зроблено 28 773 017 щеплень.

Відомство підрахувало, що 44,9% дорослого населення вже отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

Раніше повідомлялося, що глава МОЗ України Віктор Ляшко підписав наказ про бустерну вакцинацію проти коронавірусу для всіх вакцинованих від 18 років.

Згодом стало відомо, що на бустерну вакцинацію можна записатися онлайн.