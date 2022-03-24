Щоб уберегти молодь від штаму дельта, в Україні переглянуть вікові рамки вакцинації

15:38 25 червня Київ, Україна

Штам дельта особливо небезпечний для більш молодих вікових груп, в зв'язку з цим українські експерти мають намір переглянути вікові рамки вакцинації і почати прищеплювати неповнолітніх громадян країни.



Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.



За його словами, найближчим часом відбудеться засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка розглядатиме питання зміщення вікових норм по вакцинації до більш ранніх.

"Вакцина, яка зараз є в Україні, рекомендована для громадян у віці від 18 років, проте на кінець місяця вже заплановано засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка розглядатиме питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх, оскільки ми вже отримали дані, що молоді люди переносять досить непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано", - розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Журналісти відзначають, що препарат від Pfizer захищає від дельта-штаму коронавірусу на 90-91%. Повідомляється, що про ефективність інших вакцин МОЗ поки збирає дані.