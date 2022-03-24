Щоб уберегти молодь від штаму дельта, в Україні переглянуть вікові рамки вакцинації

Штам дельта особливо небезпечний для більш молодих вікових груп, в зв'язку з цим українські експерти мають намір переглянути вікові рамки вакцинації і почати прищеплювати неповнолітніх громадян країни.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.
За його словами, найближчим часом відбудеться засідання Національно-технічної групи експертів з питань імунізації, яка розглядатиме питання зміщення вікових норм по вакцинації до більш ранніх.
Журналісти відзначають, що препарат від Pfizer захищає від дельта-штаму коронавірусу на 90-91%. Повідомляється, що про ефективність інших вакцин МОЗ поки збирає дані.
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