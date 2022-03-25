Кількість заражених коронавірусом в Україні збільшується

11:24 01 листопада Київ, Україна

Як і в усьому світі, кількість заражених коронавірусом в Україні стрімко збільшується. Згідно з останніми даними РНБО, за минулу добу було підтверджено 7959 нових випадків інфікування вірусом COVID-19. За добу померли 110 хворих, а 2513 - одужали.

Найбільше заражень в Харківській (883 і 2 летальних випадки) і Житомирській області (608 та 8 смертей).

Також в трійці "лідерів" з розповсюдження вірусу знаходиться столиця. У Києві за минулу добу виявили ще 689 заражень, 12 жителів міста померли від COVID-19.

При цьому у Львівській та Донецькій областях зафіксували найбільше смертей від коронавірусу за добу - 15 і 14 відповідно.

Напередодні в Україні встановлений черговий коронавірусний антирекорд - добовий приріст склав майже 8,8 тисячі випадків.